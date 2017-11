Nem csorbítja Tarlósék hatáskörét, így örülnek a kormánybiztos kinevezésének

A főváros vezetése üdvözli a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló kormányhatározatot – közölte Tarlós István főpolgármester csütörtökön az MTI-vel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A városháza szerint ez egy konstruktív határozat, amely nem csorbítja a főváros hatáskörét. A kormányhatározatot semmilyen értelemben nem opponálja a városvezetés – jelentette ki Tarlós István, hozzátéve: a kormánybiztos személye, Homolya Róbert is elfogadható a Budapestnek.

Mint elmondta, a kormányhatározat lényege, hogy az európai uniós fejlesztési programokkal – például az Integrált közlekedésfejlesztési operatív programmal (IKOP) – kapcsolatban lesz egy konkrét személy, aki koordinálja a feladatokat általában az önkormányzatokkal, így a fővárossal is. A határozat kimondja azt is, hogy a kormánybiztos koordinálja az állami nagyberuházásokhoz kapcsolódó budapesti közlekedésfejlesztéseket is és nem pedig általában a fővárosi közlekedésfejlesztéseket – tette hozzá.

Tarlós István szerint ez jó, mert „nem fogunk úgy elmenni egymás mellett”, mint például legutóbb a Galvani híd esetében.