Nem eléggé fideszesek a hajdúhadházi birkák?

Huszonöt család ötezer birkáját nincs hová kihajtani a juhászoknak Hajdúhadházon, a területgazdák azzal fenyegetik az állattartókat, hogy kényszervágásra viszik a jószágokat. A gazdáknak – a HVG online írása szerint – a Miniszterelnökség államtitkárával gyűlt meg a bajuk,

hirdetés

hirdetés

hirdetés

a fideszes jelöltként ott most is elinduló Tasó László a helyi vadásztársaság tiszteletbeli elnöke, amely társaság tavaly februárban vadászati jogot szerzett a területre, amelyen évtizedek óta legeltetnek az érintettek.

A hatalmas, 1500 hektáros mező egyébként a Honvédelmi Minisztérium kiképzőbázisaként funkcionál a Nyírség és a Hajdúság határában, de honvédelmi tevékenység mindössze 40 hektáron zajlik, a többit egy állami cég, a Kaszó Zrt. hasznosítja.

A konfliktus körülbelül egy éve tart, egészen pontosan a nyúlhajtásokat zavarja a birkák és a juhászok jelenléte, akiket „tiltott legeltetés” – amivel a hivatalok nem nagyon tudnak mit kezdeni, hiszen van olyan is a jogban, hogy „kívánatos legeltetés”, ami kifejezetten a Natura 2000 alá eső területekre lehet érvényes – miatt fel is jelentettek a vadászok, illetve a rendőröket is rájuk hívták már.

A terület gazdátlanságával kapcsolatban további bonyodalmat okoz, hogy 2014 januárjában a HM átadta a nagy részét a földalapkezelőnek, ezt azonban nem vezették át a nyilvántartásba,

és a cikk szerint tény, hogy a juhászok éppúgy (nem) bérlői a területnek, mint a vadászok.

A vadászok elnöke, Nagy Gábor szerint nekik nincs más választásuk, mint elzavarni a juhászokat, mert azok szerinte tiltott módon legeltetnek.

Másért is megnőhetett az érdeklődés a terület iránt, ugyanis a területre területalapú támogatást lehet felvenni. Helyzetük megnyugtató rendezéséért a juhászok a Kaszóhoz, Tasó Lászlóhoz és Orbán Viktorhoz fordultak, eddig hiába.