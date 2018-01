Nem elégszik meg a büntetés elhalasztásával a Jobbik

„Orbán Viktor megrémült a Jobbik mögött felsorakozott magyar emberektől, a társadalmi felháborodástól és visszavonulót próbál fújni” – írta szerdán kiadott közleményében Volner János, a Jobbik alelnöke. Az ellenzéki politikus arra reagált így, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt javasolta a NAV-nak, hogy ne kezdje el behajtani a választások előtt az ellenzéki pártokra az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által kiszabott bírságokat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ÁSZ a Jobbikra szabott ki elsőként büntetést tiltott párttámogatásra hivatkozva, és ezé a párté lett a legmagasabb összeg is: 331 millió forintot követelnek rajtuk, a „Ti dolgoztok, ők lopnak” plakátkampány során állítólag törvénytelenül kapott kedvezmények miatt (plusz még egyszer ennyit vonnának le az idei költségvetési támogatásból). Ezzel lényegében ellehetetlenítenék a párt működését, ráadásul egy inkasszóval újabb büntetéseknek készítenék elő a terepet.

Belföld MN ÁSZ-büntetés: haladékot kapnak július 1-ig az ellenzéki pártok Varga Mihály azt javasolta, hogy a NAV ne indítson behajtási eljárást. A Jobbik szerint Orbán Viktor rájött, hogy a büntetéssel a Fidesznek árt.

Volner szerint Varga javaslata csak látszólagos visszavonulás. „Mint ahogy a koncepciós eljárás mögött is csupán Orbán Viktor hatalmi érdekei, úgy a látszólagos visszavonulás mögött is csak pillanatnyi taktikai szempontok állnak, így semmi garancia nincs arra, hogy nem hajtják be a Jobbikon a jogtalan bírságot a választásokig” – írta a Jobbik alelnöke. A párt álláspontja szerint az egész eljárás törvénytelen volt, a büntetés jogtalan, így a Jobbik számára az továbbra is elfogadhatatlan.

„A részletfizetés és a halasztás lehetősége egy jogtalan büntetés esetében csupán átverés. Olyan ez, mintha a betörő a lakásból távozva felajánlaná az ott lakónak, hogy a tévéért inkább két hét múlva jön vissza, és ettől a tulajnak repesnie kellene az örömtől” – fogalmazott Volner János. A Jobbik továbbra is azt követeli, hogy az ÁSZ vonja vissza az ellenzéki pártokkal szemben hozott jogellenes döntéseit és új, törvényes és tisztességes eljárásokat folytasson le.

Az Állami Számvevőszék eljárásával az is gond, hogy nincs törvényes lehetőség a jogorvoslatra, tehát nincs kihez fellebbezni, és bírósághoz sem lehet fordulni a büntetés miatt. Ezért a Jobbik törvénymódosítást kezdeményez a bírósági felülvizsgálat lehetőségének biztosítására. A párt ugyanakkor köszöni az emberek eddigi anyagi és erkölcsi támogatását. Az adománygyűjtő akciójukat mindaddig folytatni fogják, míg az ÁSZ jogerősen vissza nem vonja a 663 milliós pénzbüntetést.