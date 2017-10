Nem engedték be Demeter Mártát a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésére

Nem vehetett részt az LMP egyik országgyűlési képviselője a parlament nemzetbiztonsági bizottságának csütörtöki zárt ülésén. Demeter Mártát, a testület korábbi tagját a fideszes többség indokolás nélkül zárta ki – olvasható a Hír TV oldalán.

A képviselőnő a miniszterelnökkel jó kapcsolatot ápoló Zaid Naffa ügyében szeretett volna kérdéseket feltenni a bizottság előtt. Jordánia tiszteletbeli konzulja állampolgárságot szeretett volna igényelni, de megbukott a terrorelhárítás átvilágításán. Továbbá Naffa volt az, aki Orbán Viktor és az év elején meghalt szaúdi milliárdos, Ghaith Pharaon kapcsolatát elősegítette.

„Zaid Naffa Magyarországon működő jordániai tiszteletbeli konzul ügye megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, amikor ő állampolgárságot igényelt. Arról az emberről beszélünk, arról az üzletemberről, aki rendszeresen Orbán Viktor környezetében sertepertél. Arról az emberről beszélünk, aki Gaith Pharaonnak a nemzetközileg körözött bűnözőnek egyébként jövedelemigazolást adott ki azért, hogy a magyar hatóságok ne vizsgálják az ő anyagi hátterét. Tehát azt gondolom, hogy úgy, hogy ez az ember nemzetbiztonsági kockázatot jelent, igenis tudnunk kellett volna” – mondta a képviselő.

A bizottságnak nemcsak zárt, hanem nyílt része is volt, amikor Simicskó István honvédelmi minisztert hallgatta meg a testület. Demeter Márta ezen már ott lehetett, sőt, még kérdezhetett is. Kisebb perpatvar is kialakult emiatt. Az ellenzéki képviselő ugyanis több ügyben szerette volna megtudni a miniszter véleményét, ám a fideszes alelnöknek, Németh Szilárdnak ez nem tetszett. Szerinte nem csak nemzetbiztonsági témákat érintett Demeter Márta, majd azt is hozzátette, hogy ez nem egy fodrászszalon.