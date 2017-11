Nem hirdették Rogán fórumát, mert tudták, hogy rengetegen lesznek?

Arra kéri a Fidesz és parlamenti képviselőcsoportja a kormányt, hogy hosszabbítsa meg a „Soros-tervről” szóló nemzeti konzultációt – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Halász János, a kormánypárt frakciójának szóvivője. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később jelezte: a kormány december 1-jéig meghosszabbítja a visszaküldés határidejét.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az eredeti határidő november 24-e lett volna. A meghosszabbítást Halász János azzal indokolta, hogy fontos, hogy „egyetlen ember véleménye se vesszen el”, jelenleg is százezres nagyságrendben érkeznek vissza a kérdőívek. Halász emlékeztetett: a tegnapi adatok szerint eddig 1,7 millión töltötték ki az íveket, ami már most is rekordnak számít.

Lapunk több kérdést is intézett a szóvivőhöz. Azzal kapcsolatban, hogy Rogán Antal miniszter nemzeti konzultációs fórumát a megszokottól eltérően miért nem hirdették meg a fidesz.hu-n, az alábbi párbeszéd játszódott le:

H.J.: Nem emlékszem, hogy meghirdettük-e vagy nem.

Újságíró: Én tudom, hogy nem, megnéztem, nem hirdették meg.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

H.J.: És szeretett volna eljönni? Debrecenben tartotta a Rogán Tóni.

Ú.: Igen.

H.J.: De örültem volna, mert én éppen otthon voltam. Találkozhattunk volna ott is.

Ú.: Ez így van. De mi ennek az oka, hogy nem hirdették meg?

H:J.: A Fidesz.hu-n?

Ú.: Igen.

H.J.: Lehet, hogy csak azért nem hirdettük meg, mert tudtuk, hogy így is olyan rengetegen lesznek és nem gondoltuk, hogy a Fidesz.hu-n meghirdetjük. Lehet, hogy a debreceni Fidesz fórumokon ugyanúgy meghirdettük. Nem tájékozódtam a fórumszervezés részleteiről, a sajátomét azt nagyjából ismerem, de tartottunk ötven ilyen fórumot, mind az ötven képviselő, miniszter, államtitkár fóruma megszervezésének technikai részleteiről nem tudok most beszámolni önnek.

Miután bármennyiszer ki lehet tölteni a nemzeti konzultációt az interneten, arra is kíváncsiak voltunk, hogy nem tart-e a Fidesz attól, hogy Soros György meghekkeli az online kitöltést és sok, az ő álláspontjának kedvező válasz jön vissza. Halász válasza szerint „Soros György mindenre képes, de majd meglátjuk az eredményt”. Hozzátette:„Ne adjon Soros Györgynek olyan tippeket, amivel Magyarországnak ártani tud”.

Arról, hogy Hadházy Ákos LMP-s képviselő be fog tekinteni a konzultációs ívekbe, de újságírókat nem vihet és csak rövid idő áll majd rendelkezésre, úgy nyilatkozott Halász: „ők is a Soros-terv végrehajtásán dolgoznak”, Hadházynak ez az „akciója” is azért van, mert támogatni akarják a betelepítést és akadályozni a magyar kormány harcát a kötelező kvóta elleni harcban. Így a szóvivő szerint ez „nem véletlen” az LMP-sektől, mert a társelnökük (Szél Bernadett, a szerk.) is a Soros-szervezeteknél dolgozott. Azt viszont Halász nem értette, hogy miért akar újságírót magával vinni Hadházy.

A Hír TV később arra kérdezett rá, miért van az, hogy az anonim nemzeti konzultációs ívek feldolgozása ennyire zártan történik. Halász szerint viszont semmi probléma nincs a nemzeti konzultáció átláthatóságával, a mostani is olyan módon zajlik, mint az előzőek. Szerinte ha a kérdés feltevője arra akar utalni, hogy a kormány esetleg nem azt a választ mondja, mint amit a magyar emberek visszaküldenek, akkor „határozottan visszautasítom még a sajtó képviselőjénél is, aki kérdésként teszi ezt föl”. Halász Jánosnál rákérdeztek a fideszes Budai Gyula igazságügyi bizottságban tett kijelentésére, amikor azt mondta a szocialista Bárándy Gergelynek, hogy „te gyökér”. Halász szerint „a stílusaink nem egyformák, én nem szoktam ilyet mondani”, de „sokszínűek vagyunk”. A felvetésre, hogy ez megengedhető-e, azt mondta: ha jól érti, nem vádolt senkit köztörvényes bűncselekmény elkövetésével, abban a pillanatban „ilyen módon jellemezte” Bárándyt. „Nem szerencsés ez, de biztos megvolt ennek az oka, hogy ez így történt” – tette hozzá.