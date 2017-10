Nem igaz, hogy senki nem akart utánajárni Tiborcz cégének

Cáfolta a Heti Válasz a miniszterelnök vejének azon állítását, hogy senki nem akart eddig betekinteni a BDPST Zrt. részvénykönyvébe. Tiborcz István a kormánypárti Origónak adott interjút, kijelentve, hogy eddig senki nem akart utánajárni a luxusingatlan-kereskedő tulajdoni viszonyainak. A hetilap ugyanakkor állítása szerint már tíz napja rajta van a témán.

A lap két hete számolt be róla: a cégbíróság csak úgy engedte volna a vállalatnak a tőkeemelést, ha az felfedi a tulajdonosi szerkezetét. A BDPST a Válasz.hu szerint erre inkább visszavonulót fújt. Tiborcz most az Origo-interjúban jelentette be: meghatározó tulajdonrésze van a cégben, aminek portfóliójába tartozik a turai kastély, a Mahart-ház, a badacsonyi Ranolder-villa, egy Andrássy úti palotarész és egy orbánhegyi telek is.

A Heti Válasz elmondása szerint tíz napja írt levelet a BDPST vezérigazgatójának, Tóth Juditnak, hogy betekintést kérjen a részvénykönyvbe. Tóth válaszában közölte, hogy külföldön van, de ezen a héten rendelkezésre áll majd.

Ennek ellenére Tiborcz azt állította az Origónak: „Eddig senki sem akart valójában utánajárni annak, hogy kik a valódi tulajdonosok, pedig bárki betekinthetett volna a részvénykönyvbe, ahogy a mostani interjú során önök is teszik. A sajtó egy részének azonban nem ez volt a célja, hanem fenn akarták tartani azt a látszatot, hogy itt valaki bujkál. Offshore-tulajdonos nincs a cégben, és soha nem is volt.”

Korábban beszámoltunk róla, hogy az interjúban Tiborcz beszélt az Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról, valamint az Eliosban való részvételéről és onnan történő kiszállásáról is.