Nem igazán rázta meg az OLAF-botrány az Eliost

Bár az Elios közpénzes munkáival kapcsolatosan az OLAF hosszú hónapokig nyomozott, majd 2017 januárjában a magyar ügyészségnek is benyújtotta vizsgálati jelentését, a céget a jelek szerint ez különösebben nem zavarta: a 2017-es közvilágítási közbeszerzéseiket is minimum gyanús körülmények között nyerték el – írja az Index.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A portál azt írja, legutóbbi győzelmük szeptemberből egy nettó 1,4 milliárdos megbízás a MÁV-tól összesen 17 állomás LED-világításának kiépítésére. Ebből 11 Kelet-, 6 pedig Nyugat-Magyarországon van, a tender emiatt két részegységből áll.

A történet a szokásos LED-es referenciákkal indult: csak az indulhatott, akinek volt két olyan LED-es munkája az elmúlt 5 évből, amelyek összesen minimum nettó 600, illetve 370 millió forintosak vagy 5600, illetve 1700 LED-es lámpa szereléséről szóltak. A keleti és a nyugati résztenderre külön referencia vonatkozott.

Az Eliosnak így csupán egyetlen vetélytársa akadt, a Dunagép Zrt. A cég alapvetően felsővezetékeket, kábeleket épít ki, közvilágítási referenciájukra a portál annyit talált, hogy villanyoszlopokat cseréltek a fővárosban.

Az Index szerint azt már nem tudjuk meg, hogy ez elég lett volna-e, mivel „egy olyan mesterien összecsapott ajánlatot adtak be, mintha véletlen sem akartak volna nyerni”. Mint ugyanis az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentumból kiderül, ajánlatukból a legalapvetőbb dolgok is hiányoztak: a cég a beadványában egymásnak is ellentmondó állításokat tett, nem írt le kötelezően megadandó adatokat, és nem utalta el az ajánlat érvényességéhez szükséges úgynevezett ajánlati biztosítékot.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Lapunk már korábban megírta , hogy a fideszes vezetésű Mátészalka lehetett az utolsó város, ahol az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatában kulcsszerepet játszó, korábban Tiborcz Istvánhoz, a miniszterelnök vejéhez köthető két cég „sikeresen” bonyolított le közvilágításilámpa-cserét. Bár ezt a fejlesztést is jellemezte, hogy a pályázat előkészítői és későbbi kivitelezői között átfedés van, az OLAF a tendert nem vizsgálhatta, mert uniós forrásokat nem vontak be az üzletbe. Mátészalka ugyanis hatalmas banki hitelből finanszírozta a beruházást, a város tehát hosszú távra eladósította magát.

A szereposztás a szokásos volt az Elios és a Sistrade között. Az utóbbi cég – tulajdonosa Hamar Endre, Tiborcz István barátja és üzlettársa – még 2016 decemberében készítette el a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tendertervet. Abban 2373 darab lámpatest cseréjét javasolta a városnak. Hanusi Péter polgármester indítványára 2017 márciusában a képviselő-testület elfogadta, hogy az önkormányzat 350 millió forint keretösszegű, hosszú lejáratú hitelt vegyen fel a projekt finanszírozására. Az önkormányzati hitel felvételéhez a kormány hozzájárulása is kellett.

Tavaly májusban írták ki a tendert, az eredményt augusztusban hirdették ki. Öt ajánlat érkezett, ezek közül négy cég 265 millió forintos ajánlatot nyújtott be, míg az Elios Innovatív Zrt. 262 millió forintos árat tartott reálisnak. Nyilván a 3 millió forintos különbségnek köszönhetően Tiborcz István, a kormányfő vejének volt cége nyerte el a közbeszerzést.

A drágább ajánlatokat beadott társaságok mindegyike végzett már nagyobb beruházásokat olyan településeken, mint Felcsút, Mezőkövesd vagy Karcag, a negyedik vállalkozás pedig Mészáros Lőrinc egyik cégével közösen nyert meg egy vasúti tendert. A Roneko Tállai András adóhatósági elnök, volt mezőkövesdi polgármester városában a stadion világításának kiépítését végezte, a U Light Kft. Felcsúton szerelt fel lámpákat, a Zöld F. Kft. pedig Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter városában, Karcagon korszerűsítette a közvilágítást. Szintén 265 millió forintos ajánlatot tett le Mátészalka asztalára a Fehérvill-Ám Kft., amely 2015-ben a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló R-Kord Kft.-vel közösen indulva nyerte meg a GYSEV Zrt. 236 millió forintos nyílt tenderét.

Az OLAF csak 2014-ig vizsgálta az Elios ténykedését. Az uniós hivatal jelentése szerint az akkor még Tiborcz István tulajdonában lévő céghez kötődő közbeszerzések közül a vizsgált 35 projekt mindegyikében felmerült a visszaélés gyanúja, de az esetek felében, 17 pályázatnál egyenesen úgy találta az OLAF, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki.