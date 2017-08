Nem kellettek Ópályiban a bérlakások

Három roma családnak akart a volt polgármester szociális bérlakásokat venni tavaly a Szabolcs megyei Ópályiban európai uniós támogatásból, a falu képviselő-testülete azonban keresztbe tett: tavaly novemberben feloszlatta magát, az idén márciusi időközi választáson pedig Herdon János lett az új polgármester.

A Magyar Nemzet csütörtökön számolt be arról, hogy Ópályiban gyakorlatilag állati körülmények között, csatornázás nélkül, többségében lakhatásra alkalmatlan házakban él mintegy ezer roma a település szélén, akik közül pár tucatnyian kis híján meglincseltek egy arra haladó autóst. A sofőr ugyanis elgázolt egy, az országútra kiszaladó, szülői őrizet nélkül maradt kétéves kisfiút, aki szerencsére életben maradt.

Erdélyi Miklós volt polgármester – aki előzőleg 18 évig vezette a falut – lapunknak elmondta, a 400 millió forintos uniós pályázat az egész településre kiterjedt volna. Tartalmazott például korai pedagógiai fejlesztést még óvoda előtt, ami a roma gyerekeket is segíthette volna. A pályázat második feléből, 200 millió forintból három szociális bérlakást építettek vagy vásároltak volna, illetve egy közösségi ház építése is szerepelt a tervekben. A bérlakásokba három család költözhetett volna be az ópályi romatelepről. Erdélyi állítja, amikor először tájékoztatta a képviselőket a tervről, még támogatták őt, hiszen a falu saját erejéből nem volt képes integrálni a lakosság egyharmadát kitevő romákat.

Herdon János viszont arról beszélt, a betelepítés rossz megoldás, és emiatt elértéktelenednének a roma telepen kívüli ingatlanok.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.18.