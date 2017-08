Nem lesz fekete obeliszk a budapesti Szabadság téren

Óbuda egyik központi részén, a Duna-parthoz közel kaphat helyet a kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve, egy fekete márványból készült obeliszk – írja a Magyar Idők. Az ötletgazda, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (Szorakész) viszont eredetileg nem ide szerette volna elhelyezni az obeliszket, hanem a belvárosi, szobrokkal emlékművekkel már most is túlzsúfolt Szabadság térre, ahol egyebek mellett a szovjet hősi emlékmű és a német megszállás emlékműve is áll.

Menczer Erzsébet korábbi fideszes képviselő, a Szorakész elnöke szerint már minden engedély a birtokukban volt, de az utolsó pillanatban az V. kerületi önkormányzat technikai okokra hivatkozva megtagadta a tulajdonosi hozzájárulást. Ez után döntöttek úgy, hogy új helyszínt keresnek az emlékműnek, amit a III. kerületben, Menczer választókörzetében találtak meg (a politikus 2014-ben nem jutott a parlamentbe, mert kikapott a szocialista Kiss Lászlótól, de továbbra is ő a Fidesz választókerületi elnöke, vagyis 2018-ban újra próbálkozhat).

Menczer a Magyar Időknek azt mondta: a helyszínváltozás miatt újra kell indítani az engedélyezési eljárást, így legjobb esetben jövő májusban avathatják fel az emlékművet.