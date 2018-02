Nem lesz miniszterelnök-jelölti vita Orbánnal, mert „a viták ideje lejárt”

„Szerintem erre minimális esély sincs” – ezt a válaszolta az Index megkeresésre Orbán Viktor egyik közvetlen munkatársa azzal kapcsolatban, hogy elképzelhető-e olyan miniszterelnök-jelölti vita az áprilisi választásokig, amelyen a kormányfő is részt vesz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy másik, Orbán tágabb környezetéhez tartozó tanácsadó a portálnak azt mondta, „nem hallott arról, hogy bármikor felmerült volna, hogy vitát vállalnak”. Szerinte a vita „mindig a kihívó érdeke”, és „ki-ki meccseknél van” értelme, a Fidesz viszont jelenleg sokkal erősebb a többi pártnál.

Az Index azt írja, hivatalosan is megkeresték a miniszterelnök sajtófőnökét azzal kapcsolatban, Orbán részt fog-e venni miniszterelnök-jelölti vitán. Havasi Bertalan a következőt írta a kérdésre: „Magyarország miniszterelnöke az Országgyűlésben számtalan alkalommal vitatkozott az ellenzék jelöltjeivel. A viták ideje lejárt, ez most a választók döntésének ideje”. Havasi Bertalan a választ az MTI megkeresésére is elküldte.