Hiába utasította el a Demokratikus Koalíció, vagy éppen az Együtt igen határozottan és már többször is az MSZP és a Párbeszéd közös baloldali listára vonatkozó tervét, ők még mindig nem adják fel. Szerdán délután a fővárosban tartottak évadnyitó rendezvényt, ahol Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt és Kunhalmi Ágnes, a szocialisták budapesti elnöke is ismét csak a teljes összeborulást szorgalmazta hosszú perceken keresztül.

Az egyébként lényegében mérhetetlen támogatottságú Párbeszédet vezető, most pedig az MSZP elé is beálló Karácsony Gergely szerint a Fidesz egy dologhoz ért: megosztani a népet és megosztani az ellenzéket. Megismételte a mindig hangoztatott állítást, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége változásra vágyik, mégis ma a Fidesz az, akinek áll a zászló. – A többség nem lehet ellenzékben – mondta, hozzátéve, hogy a baloldal feladata megszervezni ezt a többséget. Az MSZP-vel együtt az utolsó percig nyitottak arra, hogy a többi párt is csatlakozzon hozzájuk, hogy felismerjék, fontosabb az ország ügye, mint a saját politikai szempontok.

Karácsony Gergely megfogalmazása szerint nem mondja senkinek, hogy álljon mögé, azt kérte, hogy álljanak mellé. – Nem megváltó vagyok, hanem szolgáló – szögezte le, kifejtve azt is, olyan szociális demokráciát szeretne, ahol a politika a hétköznapokat tartja a legfontosabbnak. Ezt úgy magyarázta, hogy a politika azért „robotol”, hogy az embereknek legyen jobb oktatás és egészségügy, legyenek magasabb fizetések és biztos nyugdíj.

Kunhalmi Ágnes is beszélt a változás szükségességéről, hogy „Magyarország nem bír ki még négy évet Orbán Viktor uralma alatt”. De kitért ő is az összefogásra; szerinte a jelenlegi politikai klímában, ha nincs közös miniszterelnök-jelölt és közös lista, akkor automatikusan kétharmada van a Fidesznek. – Be kell fejezni a demokratikus ellenzéki pártok közötti versenyt, mert nem lehet az az egyetlen cél, hogy kinek a pártlistáján landol több baloldali szavazat – mondta.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője pedig azt mondta, a tét nem kisebb, mint hogy felszámolják a diktatúrát vagy „itt kő kövön nem marad”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.11.