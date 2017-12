Nem minden szocialista szeretne MSZP–Párbeszéd-listát

Ezekben a napokban is gőzerővel dolgoznak a választás előtti kampánystratégián a Karácsony Gergellyel együttműködő szocialista pártban, de továbbra is sok a nyitott kérdés arról, hogy pontosan milyen konstrukcióban állnak majd jövő tavasszal rajtvonalhoz. Habár a 106 egyéni körzet elosztásában, úgy látszik, sikerült megegyezésre jutniuk, a pártlisták formálódását még leginkább – nagyjából három hónappal a választások előtt – a zűrzavar jellemzi.

Jelenleg az MSZP-ről és a Karácsony Gergely vezette Párbeszédről lehet tudni, hogy szorosan együttműködnek, az azonban már nem egyértelmű, hogy a két párt hogyan áll majd fel a rajtvonalhoz. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanis a szocialista párt elnökségének többsége nem szeretné, ha MSZP–Párbeszéd-lista lenne, vagyis mindkét párt logója szerepelne a szavazólapon. A választási szabályokat nézve ennek egyszerű oka lehet: ha két párt együtt indul a választáson, akkor már nem öt, hanem tíz százalékot kell elérniük azért, hogy egyáltalán bekerüljenek a parlamentbe. Az MSZP-t a közvélemény-kutatások önmagában 10 százalék körülire mérik, ám a Párbeszédnek leginkább 1 százalékot adnak; vagyis jelenleg ketten együtt a küszöb közelében mozognak. Márpedig ha a mostani választások előtt is kirobban egy olyan botrány, mint négy évvel ezelőtt Simon Gáboré, az akkori MSZP-elnökhelyettes eltitkolt százmillióinak ügye, könnyen veszíthetnek támogatókat.

Ettől függetlenül – úgy tudjuk – az MSZP-sek nyitottak rá, hogy a Párbeszéd politikusai helyet kapjanak a szocialista párt logója alatt futó listán. Már az első, vagyis listavezető pozíciót is megkaphatná Karácsony Gergely mint miniszterelnök-jelölt. Legalábbis Molnár Gyula, az MSZP elnöke a napokban egy sajtótájékoztatón igennel felelt arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely rajta lesz-e a szocialisták listáján. Ez a forgatókönyv ugyanakkor – információink szerint – a Párbeszédnek nem megfelelő. Karácsony Gergely ugyanis számtalanszor elmondta, ő közös listát akar. Nemrég egy háttérbeszélgetésen azt is egyértelművé tette, hogy egy tisztán MSZP-listát nem fog vezetni.

A miniszterelnök-jelölt elképzelése az lenne, hogy az MSZP, a Párbeszéd és még a Demokratikus Koalíció (DK) is együtt, egy listával fusson neki a választásoknak. Gyurcsány Ferencék azonban – habár hónapokig az együttműködés mellett kardoskodtak – ebből ki akarnak maradni, már állítottak is önálló listát. Ez érthető is lehet, hiszen a közvélemény-kutatások alapján elmondható, hogy stabilan 5 százalék felett vannak, vagyis önállóan is be tudnak kerülni saját frakcióval a parlamentbe. Szocialista forrásaink azonban – egyre kevésbé ugyan, de – még bíznak abban, hogy álláspontjuk megváltozik. Azzal érveltek, hogy amennyiben a következő hetekben jól sikerül a Karácsony Gergellyel és az MSZP választási programjának arcaként tevékenykedő Kunhalmi Ágnessel a kampány, ez hozzájuk vonzhat embereket a DK táborából. Márpedig ha – a jelenleg önállóan is a parlamenti bejutási küszöb felett mért – Gyurcsány Ferencék támogatása emiatt csökkenni kezdene, akkor nekik is érdekük lenne biztosra menni, és összefogni.

Vagyis egyelőre még mindig kérdés, lesz-e jövő tavasszal az MSZP, a DK, a Párbeszéd és esetleg kisebb pártok nevével közösen futó országos lista, esetleg MSZP–Párbeszéd- és külön DK-lista, vagy pedig mindegyik pártra lehet majd önállóan szavazni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.27.