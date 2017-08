Nem okozott fennakadást az utasellátós sztrájk

Nem okozott jelentős fennakadást a VDSZSZ Szolidaritás vasutas-szakszervezet keddre meghirdetett sztrájkja, délig ugyanis valamennyi nemzetközi vonat a tervezett kocsiszámmal indult el. A szakszervezet a munkabeszüntetéssel azt akarta elérni, hogy az állami vasúttársaság ne csökkentse a külföldi vonalakon üzemelő háló- és étkezőkocsik számát, ez ugyanis álláspontjuk szerint – a vasúttársaság „leépülése” mellett – jelentős létszámcsökkenéssel is járna.

– Jelenleg 117-en dolgoznak ezen a területen, de ha a tervezett változtatásokat életbe léptetik december elsejétől, akkor csak nagyjából 40 alkalmazott munkájára lenne szükség – mondta a Magyar Nemzetnek Bárány Balázs szakszervezeti alelnök. Szerinte a MÁV-nak üzletileg is előnytelen a kocsiszám csökkentése, mert így több nemzetközi vonalon külföldi vasúttársaság működteti majd a háló- és étkezőkocsikat, ezekért ráadásul üzemeltetési díjat is kell fizetni. – Néhány éve még a szolgáltatás fejlesztését ígérte a vezetés – tette hozzá.

Bárány Balázs szerint érthetetlen, hogy egy év alatt hogyan lett egy nyereséges üzletágból több százmillió forint veszteséggel működő szolgáltatás. – 2014-ben és 2015-ben még pluszt termeltek ezek a kocsik, 2016-ban azonban már veszteséget, miközben a kihasználtság stagnált. Amikor ennek okáról kérdeztük a vezetőket, nem kaptunk választ – mondta. Úgy vélte, sokan támogatták a sztrájkot, de a MÁV leváltotta a munkabeszüntetésre készülő alkalmazottakat, sokan pedig az állásukat féltették, ezért inkább mégis megkezdték a munkát.

Az utasellátó sztrájkja 18-20 nemzetközi vonatot érinthetett volna, ám – a MÁV lapunknak küldött tájékoztatása szerint – 17 óráig mindössze egy ember nem vette fel a munkát. A vasúttársaság szerint egyébként az étkező- és hálókocsik számának csökkentésére a járatok kihasználatlansága miatt van szükség. – A 2015. évben kezdődött migrációs válság jelentősen visszavetette a szegmens eredményességét – fogalmaztak válaszukban, azt is megjegyezve, hogy volt viszonylat, amely mindössze 2 százalékos kihasználtsággal közlekedett. A MÁV közvetve elismerte, hogy a kocsiszám-csökkentés átszervezéssel, esetleg elbocsátásokkal is járhat. Mint írták, az utasellátónál felszolgáló-szakács munkakörben dolgozó munkavállalók felének van valamilyen vasutasszakmai végzettsége, például utaskísérői vagy vezető jegyvizsgálói képesítése. A vasúttársaság 11 pontos intézkedési tervet dolgozott ki az érintett alkalmazottaknak, ebben egyebek mellett átképzés és a nyitott munkakörök felajánlása, valamint elhelyezkedést segítő programok indítása is szerepel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.30.