Nem szabad felülni az etikus hekkerek provokációinak

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ!

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani az önöknek elektronikus jegyvásárlási rendszert fejlesztő T-Systems éberségéért. A napokban értesültem róla, hogy egy önmagát etikus hekkernek valló, a fővárostól háromszáz kilométerre élő fiatal ötven forintért próbált magának budapesti bérletet venni. Mindez több szempontból is abszurd. Először is ha Trócsányi László igazságügyi minisztert megkérdeznénk, valószínűleg elmondaná: a jog nem ismer olyat, hogy etikus hekker. Ahogy önök sem: mint a 444-nek is jelezték, nem etikus hekkerek megbízásával ellenőrizték a netes értékesítési felület informatikai biztonságát. Ami érthető is, hiszen bár a főpolgármester-helyettes nemrég kibertámadásokat emlegetett, ahogy Dabóczi Kálmán BKK-vezér is mondta, „a rendszer működik, fejlődik, a biztonsági szint pedig sokkal nagyobb, mint a kezdetekkor”. Miért kéne hát bármilyen etikus hekkert is bevetni? Lám, a háromszáz kilométerről kibertámadást intéző kamasz sem rejtőzhetett el.

Mit sem változtat ezen, hogy a tizennyolc éves fiatal rögtön levélben jelezte önöknek a hibát. Jelezte? Eldicsekedett vele, egyenesen köszönetet várt! Nem kell ahhoz Németh Szilárdnak lennünk, hogy tudjuk, ez bizony provokáció. Még csak most érettségizett, aztán már jobban tudná?

Nem kellene a Ripostnak egy kicsit körbeszaglásznia, nem posztolt-e 2012-ben valami kellemetlen dolgot? Meleg-, heteró- és sugar-daddy-társkeresők már át lettek pörgetve?

Aztán az is provokációgyanús, hogy ötven forintot próbált fizetni a tízezres bérletért. Mindenki tudja, hogy ez épp ötven forinttal több, mint amennyiért sokan nap mint nap utaznak a lerobbant metrópótló buszt pótló busszal, amikor épp nincs vizes vébé. Persze ők sem maradhatnak büntetlenül. Az 1-es villamoson magam is megnyugodva nézem kétnaponta, hogyan büntetnek az ellenőrök egy-egy jegy nélkül utazó fiatal lányt, majd menekülnek a szerelvény végébe, mikor egy kigyúrt fazon nem kíván bérletet felmutatni.

Nagyon helyes hát, hogy a működő, fejlődő, sokkal jobb biztonsági rendszert kijátszani próbáló etikátlan hekkert a T-Systems gyorsan feljelentette, majd az éjjel ki is szálltak a rendőrök. A gyors munka elismerésre méltó, ilyen hamar a miniszoknyában sétálgató szaúdi nőt sem fogták el. Igaz, őt nem biztos, hogy éjjel vitték el, és vádemelés nélkül el is engedték már. Állítólag szaúdi emberijog-védők már tervezgetik is a petíciózást a BKK-rendszert kijátszó fiatalért. Nem lepődnék meg, a Soros-hálózat csápjai mindenhová elérnek.

Most persze a mindig fanyalgó újságírók majd önökön vernék el a port, de emiatt nem kell aggódniuk. Ha sokat balhéznak, majd kapnak a nyakukba egy lex etikus hekkert, és szankcionálni fogják az etikushekker-bűnözés nyilvános propagálását és-vagy tagadását is. Kérem, semmiképp ne engedjenek a felforgatóknak, akik most egy 18 éves, Budapesttől háromszáz kilométerre élő kamaszt használnának fel.

Köszönettel,

egy bérlettulajdonos