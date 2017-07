Nem találtak bűncselekményt az ügyvédeknél

Úgy látszik, érdemi magyarázat nélkül szüntette meg a rendőrség a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (BÜK) hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozást – értesült lapunk. A Készenléti Rendőrség nyomozói ugyanis arra jutottak, hogy nem bűncselekmény az, hogy a köztestület 240 millió forintot költött el majdnem 23 ezer – vitatott felhasználhatóságú – CD lemez megvásárlására a kevesebb mint 7 ezer fővárosi ügyvéd számára. Az eljárást csaknem két évvel ezelőtt rendelte el a nyomozóhatóság az ügyvédi kamara főtitkárának feljelentése alapján. Papp Géza a szervezet számos szerződését kifogásolta, amelyek többségét a kamara elnöke, Réti László írta alá. A két kamarai vezető egyébként kemény hangvételű levélben esett egymásnak.

A BÜK főtitkára tíz pontban foglalta össze a szerinte gyanús vagy egyértelműen felesleges kifizetéseket, egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az általuk befizetett tagdíjakból a testület százmilliókat költött – kommentárokat tartalmazó – CD-kre, amelyek beszerzése szerinte szükségtelen volt. Papp kimutatása szerint a Budapesti Ügyvédi Kamara 2013 áprilisában majdnem 6 ezer, egy évvel később pedig újabb 11 ezer jogi kommentárokat tartalmazó CD lemezt vásárolt a HVG-ORAC Kft.-től közel 190 millió forintért. Továbbá szintén 2013-ban csaknem 1500 darab, illetve ugyanabban az évben alig kevesebb mint 4500 CD-t vásároltak az Opten Kft.-től. A csaknem 6 ezer lemezért pedig nagyjából 57 millió forintot fizetett ki a kamara. Papp Géza szerint tehát a köztestület úgy vásárolt egy éven belül két társaságtól majdnem 23 ezer adathordozót, hogy közben mindkét szolgáltatónál az online jogtári előfizetéseket is megkötötte együttesen 175 millió forint értékben. Így a kamarai vezető szerint nincs rá magyarázat, hogy a kevesebb mint 7 ezer fővárosi ügyvédnek miért lett volna szüksége lemezekre. Amelyekben ráadásul – mint írta – önálló szövegrészek nem kereshetők, nem másolhatók ki, azaz a gyakorlatban is nehézkesen lennének használhatók.

A főtitkára levelére akkor írásban reagált a kamara elnöke és az ellenőrző bizottság elnöke. Szerintük a főtitkár által kifogásolt kifizetésekkel minden rendben van, már csak azért is, mert minden döntést, így minden kifizetést is közgyűlési felhatalmazás alapján, az elnökség tudtával és jóváhagyásával teljesítettek. A kifogásolt kifizetések a testület közgyűlésén is napirenden voltak, ám különös módon érdektelenségbe fulladt az ügy, ugyanis hiába számolt be a közgyűlés előtt Papp a „gyanús pénzekről” a tagságnak, az eseményen csupán a fővárosi ügyvédek töredéke jelent meg. A főtitkár figyelmeztetései ellenére elfogadták a beszámolókat.

Réti László egyébként válaszlevelében azt írta, hogy ő a hagyományos „fapados” kamara helyett egy szolgáltató köztestület mellett tette le a voksát, és ennek megfelelően irányítja a kamarát, amely tavaly a 108 ezer forintos tagdíj fejében 145-300 ezer forint közti szolgáltatást nyújtott a tagságuknak. Mindezek fényében figyelemre méltó, hogy információink szerint a CD-lemezeket alig néhány ügyvéd használta fel.

