Nem tartja „Soros-szervezetnek” a Helsinki Bizottságot Halász János

A Helsinki Bizottságot nem is tartja Halász János „Soros-szervezetnek”, és egyébként is, a frakciószóvivő nem a Fidesz nevében beszélt – derült ki a civil szervezet által Halász ellen indított per mai tárgyalásán. A HVG tudósítása szerint a kormánypárti politikus ügyvédei adták ezt elő.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A portál cikke leírja, hogy még szeptemberben perelte be a Magyar Helsinki Bizottság a Fidesz frakciószóvivőjét, Halász Jánost, miután az azt állította egy sajtótájékoztatón, hogy a szervezet titkolózik a vagyonáról és forrásairól, valamint megtagadott egy közérdekű adatigénylést, ami szerintük nem volt igaz.

A Helsinki Bizottság a Facebookon számolt be arról, hogy Halász János védői hirtelen azt állították, hogy a frakciószóvivő nem is sorolja a Helsinki Bizottságot a „Soros-szervezetek” közé, ezért amit a sajtótájékoztatón állított, az nem vonatkozik erre a szervezetre.

Az ügyvédek azt is mondták, hogy szerintük nincs jogilag kimutatható kapcsolat Halász János fideszes képviselő és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevű párt között, mivel szerintük Halász János nem a Fidesz képviseletében tartott Fidesz-logóval sajtótájékoztatót, aminek anyaga aztán a Fidesz YouTube-csatornájára került fel.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az MTI áprilisi tudósítása így nézett ki: a Fidesz szerint a „Soros-szervezetek titkolóznak a vagyonukról és az általuk pénzelt emberekről, ügynökökről, miközben másoktól átláthatóságot követelnek, saját működésüket egyáltalán nem akarják átláthatóvá tenni”. Halász János, a kormánypárt parlamenti frakciójának szóvivője fogalmazott így Budapesten tartott sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, „ez nem pusztán kétszínű és hazug magatartás, de komolyan felvet nemzeti szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket is”.

Kiemelte: a „Soros-hálózathoz tartozó Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency, amely csak a nevében átlátható”, valamint a Magyar Helsinki Bizottság is „összehangoltan megtagadta” a Magyar Hírlap közérdekű adatigénylését.