Nem tesz feljelentést a nő, akit a földre rántottak Orbán Viktor beszéde közben

Egyelőre nem gondolkodik azon, hogy feljelentést tesz a hajánál fogva földre rántott nő, aki kifütyülte Orbán Viktort Tusnádfürfőn. Ladó Andrea, aki korábban a Facebookon tett közzé felhívást a tiltakozásra, a Hír Televíziónak úgy nyilatkozott: arra számított, hogy más is csatlakozik a tiltakozásához, de végül többen csak a támogatásukról biztosították.

A lövétei nő hangsúlyozta: a fütyüléssel elsősorban az erdélyi környezetszennyezésre akarta felhívni a figyelmet, ami szerinte méltatlan a magát nemzetinek nevező kormányhoz. A Hargita megyei Cekend-tetőn épült regionális hulladéklerakó ugyanis a magyar állam tulajdona. Nagyobb esőzésekkor azonban a szennyező csurgalék a környező településekre folyik le, a többi közt Székelyudvarhelyre és Máréfalvára. Június végén tüntettek is emiatt a helyiek, a hatóságok pedig gondatlanság miatt meg is büntették a céget.

„Udvarhely fölött egy hegyre telepítettek egy szemétlerakót, ami állítólag a magyar államé. Úgy két éve, és direkt úgy építették meg, hogy nem volt kellően leszigetelve, az ázalékvíz folyik be Udvarhelyre és a környező falvakba, és hullnak az állatok, és hát ki tudja, hogy mivel öntözik az emberek a zöldségeket. Lehet, hogy nehézfémeket is tartalmaz, még nem lehet tudni, de teljes mértékben érzéketlen és méltatlan egy nemzeti kormányhoz, hogy ez előforduljon” – fogalmazott Ladó Andrea.

Szombaton mi is beszámoltunk arról, hogy a nő sípolni kezdett Orbán Viktor előadása közben. Ezért a tömeg szélére kísérték, ahol azonban ismét belefújt a sípba. Válaszul itt már nem csak kíséretet kapott. Az egyik felvételen az is látszik, ahogy egy nő megüti, majd egy férfi a hajánál fogva a földre rántja.

Utóbbi később Facebook-oldalán kért bocsánatot tettéért. Az esküvői fotózással foglalkozó Borbáth Áron a közösségi oldalon szombaton késő este azt írta: „Ami ma történt, tudom, elfogadhatatlan! Elnézést kérek, nem így kellett volna eljárnom!” Végül egy biztonsági őr vezette ki a táborból, a karját hátracsavarva.

Kósa Lajos tusnádfürdői sajtótájékoztatóján provokációnak nevezte a fütyülést, és köszönetet mondott azért, hogy a rendezők a sípolót „kimentették a tömegből”. Úgy véli, a provokáció veszélyes, mert erőszakot szülhet. „A provokációt és az erőszakot is elítéljük” – jelentette ki. Hozzátette: sportmérkőzéseken is provokációnak minősül, ha valaki az egyik csapat mezében jelenik meg a másik csapat szurkolótáborában. Ilyenkor a provokátort a biztonsága érdekében kell kimenteni az ellenséges közegből. Hozzátette: „a teljesen véletlenül ott tartózkodó újságírók dokumentálták, hogy mi következett be, úgyhogy ezt mindenki saját szemével láthatja”.