Nem zárja ki a csalást: kikérné a szavazatok ellenőrzését a választási szakértő

Nem zárja ki a csalást Tóth Zoltán, ezért ha az ellenzéki pártok nem mozdulnak, kikéri a szavazatok ellenőrzését. A Hír TV Egyenesen című műsorában a választási szakértő azt mondta: gyanúsnak találja az informatikai rendszer összeomlását, a részvételi adatok urnazárás előtti hirtelen visszacsökkenését és az órákig tartó hírzárlatot is, ugyanis semmi olyan előírás nincs, hogy az utolsó szavazat leadásáig kell várni az eredmények közlésére.

Tóth Zoltán hozzátette: szakmai szempontból a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megbukott, ezért a szervezet elnökének, Pálffy Ilonának milliós bónusz helyett le kellene mondania.

Az ország egyetlen egyéniben győztes független jelöltje szerint sem voltak teljesen tiszták a választások. Mellár Tamás a Hír TV-nek arról beszélt, hogy nem lehetett tudni, mi történt este 6 és fél 8 között, amikor a részvételi arány elkezdett csökkenni. A volt közgazdász emlékeztetett arra, hogy este hét után is több órát kellett várni az első eredményekre, ami szintén valamilyen visszaélést sejtet.

„Azt gondolom, hogy nagyon sok trükköt fölhasznált a Fidesz a választási kampányban, kezdve attól, hogy szállította az embereket, aztán nagyon ügyesen betüremkedett olyan helyekre, szeretetotthonokba, kórházakba és más ilyen intézményekbe” – jelentette ki, és hozzátette: „vannak hírek a megvásárlásról is, sőt olyan is, hogy cégeknél, sőt multinacionális cégeknél is történt olyan, hogy fényképfelvételt kellett csinálni a szavazólapról, ahol megfelelő helyre van betéve az iksz.”

A csatorna reggeli műsorában Volner János azt ígérte, minden szálnak utánamennek majd. A Jobbik alelnöke hozzátette: a párt már 2010-ben feljelentést tett a választási szoftver miatt, mert felmerült a gyanú, hogy az manipulálható, és most is megvizsgál majd minden olyan esetet, bejelentést, amely felvetheti a csalás gyanúját.

Pálffy Ilona: Nem nyúlhattak bele az eredménybe

Van egy rendszerük, amit jellemzően mindegyik párt igénybe szokott venni, hogy valamennyi szavazókör jegyzékét beszkennelik és egy programmal össze lehet vetni azokat a informatikai adatokkal, amik a választási eredményekről szólnak – erről beszélt a Nemzeti Választási Iroda elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Arra a kérdésre, hogy valaki bele tudott-e nyúlni a választási iroda informatikai rendszerébe este 7 és 10 óra között, amíg nem jöttek eredmények, Pálffy Ilona azt mondta, szerinte nem, de pont ezt ellenőrizhetik le a pártok maguk, hiszen ha történt visszaélés, ki fog derülni akkor, amikor összevetik a beszkennelt dokumentumokat a kiadott eredményekkel.

A választási szoftverrel kapcsolatban közölte: az nem állt le, csak a választási honlap, ezért használták végül a 8 évvel ezelőttit, de ezt is előre jelezte a pártoknak, hogy ha gond adódik, a régi oldalt fogják elővenni. Elmondta azt is, az új szoftver 15-20 millió forintba került.

Újfent elmondta a sorban állásokkal kapcsolatban, hogy ő vasárnap este elment a falig, és nem tehet róla, hogy ilyen hosszú sorok alakultak ki. „Négy éve kérem a törvénymódosítást” – jelentette ki, majd elmondta, ennek kapcsán déja vu érzése volt, ugyanaz történt, mint a kopaszügyben. Arra a kérdésre, hogy miért van szükség 2018-ban is ilyen mennyiségű papírmunkára a választással kapcsolatban, azt válaszolta: azért, mert olyan nagy mértékű a bizalmatlanság, és „muszáj egy csomó garanciális szabályt beállítani, de ezeket sem mi találjuk ki”.

Gyurcsány Ferenc – ugyancsak az ATV műsorában – arról beszélt: utána kell nézni a választókerületi dokumentumoknak, mivel sokan vannak, akik választási csalások lehetőségéről beszélnek, és sok furcsaság történt vasárnap.