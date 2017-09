Németh Szilárd: Brüsszel nyomja, mint süket az ajtót

Soha nem volt még szükség annyira a nemzeti konzultációra, mint most – erről beszélt Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese csütörtöki sajtótájékoztatóján. Elmondta: „Brüsszel magasabb fokozatba szeretné kapcsolni a Soros-terv végrehajtását”. Ugyanis szerinte Brüsszel tegnap egyértelművé tette, hogy a 120 ezres kvótát nem gondolják esetinek, ráadásul ezen felül még további 50 ezer embert osztanának szét. „Megmondta Avramopoulos is (Dimitris Avramopoulos, az unió migrációért felelő biztosa), hogy nem a szírekre gondolnak ők már régen, hanem fekete afrikaiakra és más nációkra és azokat kell ide behozni”. Szerinte az a veszély, ami két éve a 120 ezer ember szétosztásáról szóló döntés meghozatala miatt alakult ki, cseppet sem múlt el, „Brüsszel ezt nyomja, mint süket az ajtót, rá akarja nyomni mindenkire” (az eredeti szólásban egyébként a csengőt nyomják). Így az unió a fejlesztési pénzek megvonásával zsarol minket, pedig „ez nekünk jár, azt hiszem, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy fogják és elzárják a pénzcsapot, ez nem Moszkva még”. Ezzel kapcsolatban egy szovjet időkben népszerű viccet is idézett, amely szerint az oroszok vonaton küldenek rétes szállítmányt a lengyeleknek, ám minden vagon üres, csak az utolsóban van egy cetli, amire az van ráírva: aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. „Szerintem az Európai Unió nem működhet így” – fogalmazott.

A politikus úgy vélte, a kormánynak nagyon nagy szüksége van arra, hogy „ebben a felgyorsult Soros-terv átnyomásában, ebben az erőszakosságban, ebben a fenyegetettségben érezni tudja, hogy a magyar emberek mögötte állnak a továbbiakban is.”

Kérdésünkre, hogy mikor indulhat a nemzeti konzultáció, hiszen már az erről szóló reklámok is láthatóak a televízióban, arról beszélt: „október elején. Elseje éppen vasárnap lesz, remélem, hogy az idősek világnapja és a zene világnapja mellett be tudjuk azt is mondani, hogy ez pedig a nemzeti konzultáció első napja lesz. Nagyon szeretném, hogy így legyen”. Felvetésünkre, hogy Soros Györgynek miért állna érdekében illegális bevándorlókat hozni Európába, úgy válaszolt: ez egy óriási üzlet. „Ez egy milliárdos bukméker, ha úgy tetszik, én ennek hívom” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy maga Soros állította, hogy mindenből pénzt csinál erkölcsi aggályok nélkül.

További kérdésünkre, hogy az uniós csatlakozás elmúlt 13 évét tekintve jó ötlet volt-e a belépés, arról beszélt: jó döntés volt, nagyon sok mindent meg tudtunk tenni, kellett az európai uniós segítség. „Na ezt nem szabad veszni hagyni, amiért az elmúlt több mint 10 évben megdolgoztunk” – mondta, megjegyezve, hogy most az európaiság került veszélybe.

További újságírói kérdésre, hogy a menzaétel legyen-e inkább egészséges vagy finom, azt mondta: „ha rám néznek, akkor lehet találgatni”. A kedvence egyébként a füstölt oldalas egy részével készült pacal és „ha még kerül belé egy kis velő is, az isteni és mennyei tud lenni és szerintem egészséges is”. Azt is mondta: hogy Amerikában Jamie Oliver szakácsot megbuktatták, de ő szívesen látná itt tanácsadóként.