Németh Szilárd kétmilliárdos birkózócsarnokát egy takarítómogul építi meg

A Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány új birkózócsarnokát 2 milliárd 199 millió forintért húzza fel a Jánosik és Társai Kft. – írja a 24.hu. A csepeli Hollandi úti építkezés nyílt közbeszerzésre csak az ő ajánlatuk érkezett, a kivitelezés becsült ára 2 milliárd 143 millió forint volt – teszi hozzá a lap.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A birkózócsarnok útja eddig is érdekes volt: a beruházás félmilliárdosnak indult, tavaly viszont már 2 milliárdig emelkedett. Ezért „a csepeli önkormányzat és a birkózó szövetség is lemondott a bábáskodásról” – fogalmaz a 24.hu. Helyettük egy alapítványhoz került a beruházás, amely Németh Szilárd Fidesz-alelnökhöz köthető. Csepel egykori polgármestere alapította, illetve a saját címére jegyeztette be.

A tranzakció megtörtént – árulta el Fónagy János idén februárban Szabó Szabolcs, az Együtt politikusának kérdésére. Az ugyanakkor kérdéses maradt, hogy az adatvédelmi törvényeknek megfelelően működik-e az akadémia és az alapítvány. Az államtitkár szerint ez nem az ő hatásköre.

A Jánosik és Társai Kft. az építkezésen kívül takarításban is otthon van: évi egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot nyert el Délkelet-Magyarország térségében, illetve Budapest egy részén a MÁV állomásainak tisztán tartására és rendbetételére.