„Németh Szilárd mélyen alulmúlta még saját magát is”

Véleményem szerint egy liberális bulvársajtó szerkesztőségével vagy a fodrászszalonok pletykaközpontjával lett összetévesztve a nemzetbiztonsági bizottság ülése – így kritizálta a fideszes Németh Szilárd, a nemzetbiztonsági bizottság alelnöke az LMP-s Demeter Mártát. Az ellenzéki politikus Simicskó István honvédelmi miniszternek tett fel számos kérdést a nemzetbiztonsági bizottság csütörtöki ülésén, amelyek valóban jóval inkább honvédelmi, mint nemzetbiztonsági témákat feszegettek. Németh szerint Demeter felszólalásának a motivációja a „fontoskodás” volt, „a rosszindulat és a botránykeltés csimborasszóját” lehetett látni. Németh ezzel indokolta azt is, hogy Demetert – aki egyébként nem tagja ennek a bizottságnak – nem engedték be az ülés zárt részére, csak a nyíltra. Sőt, Németh szerint Demeter egyenesen törvénytelenség elkövetésére szólította fel Simicskót, mikor azt kérte tőle, hogy – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is válaszolja meg, hány önkéntes tartalékos van az országban. Ugyanis bár Simicskó István tavaly ezt a kérdést még megválaszolta, idén már arra hivatkozott: az adatok 30 évig nem nyilvánosak. Ehhez képest a miniszter később mégis elmondta az ülésen, hogy 2017-re már több mint ötezerre nőtt az önkéntes tartalékosok száma.

Németh Szilárd szavait felháborodottan fogadta Demeter Márta, illetve párttársa, Szél Bernadett. Míg Demeter azt vetette közbe, hogy Németh Szilárd nem tudja, mit beszél, Szél Bernadett arra kérte a Fidesz képviselőjét: fejezze be a kioktatást. Szél később szót kért és arról beszélt, szándékos provokáció, ami Németh Szilárd szájából elhangzott, „kollégám teljes mértékben szakmai alapokra helyezkedő kérdései abszolút relevánsak ezen az ülésen, és nagyon sajnálom, hogy a Fidesz nem felkészült arra, hogy hasonló szakmaisággal kérdezze a minisztereket. „Ezért savanyú a szőlő, tisztelt alelnök úr” – mondta Szél hozzátéve, hogy ez az oka annak is, hogy Németh fodrászszalonokat emleget és egyéb szexista megjegyzéseket tesz.

„Szégyellje magát, alelnök úr, azt gondolom, hogy mélyen alulmúlta még saját magát is, pedig azt már valóban nehéz!” – zárta szavait Szél.

Demeter „minősíthetetlennek” és „kritikán alulinak” nevezte Németh Szilárd szavait, ezért nem is kívánt reagálni a „személyeskedésre”.

Demeter Mártát később Simicskó bírálta, a miniszter szerint ugyanis csak azokba az adatokba adhatnak betekintést, amelyek nem sértik az ország nemzetbiztonsági érdekeit. „Így is már dolgozik a minisztériumban tucatnyi ember, aki az ő kérdéseire válaszol” – mondta Demeterről hozzátéve, annak örülnek, hogy az ellenzéki képviselő ilyen aktív,

„de annak nem, hogy ha ezt ellenséges titkosszolgálatok felhasználják velünk szemben”.

Bár a miniszter szavait könnyen lehetett volna úgy értelmezni, hogy Demeter Márta összejátszik ilyen titkosszolgálatokkal, a tárcavezető tisztázta: „én nem azt mondom, hogy ön mögött valaki áll és ezért kérdezi”, hanem szerinte ha a politikus feltölti a honvédelmi tárcától kapott adatokat egy nyílt honlapra, azt bárki elolvashatja.

Simicskó István az elmúlt időszak eredményei között említette, hogy szeptember végére már 772 fővel többen maradtak a honvédségnél, mint amennyien távoztak. Emellett ez év végig ezer fővel fog nőni az új, területvédelmi elven szervezett tartalékos rendszer, közülük eddig 600-an tették le az esküt. Simicskó ígéretet tett arra, jövő év márciusáig az összes katona új gyakorlóruházatot kap.

a kormánynak 2017 végéig kell jeleznie a NATO felé, hogy milyen ütemezéssel kívánják megvalósítani azt, hogy 2024-re a kormány már a GDP két százalékát költse a védelmi kiadásokra.

A honvédség szeretne többcélú katonai szállítógépeket beszerezni, hiszen nemrégiben problémát okozott, hogy magyar állampolgárok rekedtek külföldön és nem tudták őket hazaszállítani. Emellett szükséges a helikopterflotta megújítása is. A jelenlegi eszközök felmérése után arra jutottak: „ami még használható, azt ne dobjuk ki”, vagyis

a meglévő orosz technika egy üzemidő-hosszabbítást követően még 7-8 évig használható.

A miniszter szerint ettől függetlenül nem mondtak le az új gépek beszerzésének lehetőségéről. Kiderült az is, jelenleg ezer magyar katona teljesít szolgálatot külföldi missziókban.

A honvédelmi minisztert többek közt arról kérdezték, hogy az eredetileg az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen a Közel-Keletre küldött magyar katonák nem szorulhatnak be az iraki kurd kormányerők és a kurd pesmergák közötti konfliktusba. A tárcavezető válaszában leszögezte, hogy nyomon követik a kurdisztáni helyzet alakulását, a magyar katonák abban a térségben vannak, ahol nem fenyegeti őket konkrét harci tevékenység. Szerinte ha most váratlanul a magyar katonák kivonulnának onnan, akár ronthatnának is a helyzeten. A korábbi két Gripen-baleset kapcsán Simicskó elmondta: az egyik esetben a svédek vállalták a felelősséget, a másikban nem.

Miután a miniszter beszámolójában meg sem említette a kormány kedvenc kampánytémáját, a „Soros-tervet”, ezért erre vonatkozóan külön is kapott kérdést. Simicskó szerint van Soros-terv, és ha az ember „csak lát a világban”, akkor abból sok mindent le lehet szűrni. Példaként Macedóniát említette, ahol „az új kormány Soros úr segítsége után azt ígérte, hogy lebontja a kerítést és befogad több tízezer migránst”. „Nekem ehhez képest nincs mit hozzátennem” – mondta a miniszter, aki szerint teljesen mindegy, hogy ezt „tervnek” nevezik, „elképzelésnek” vagy „stratégiának”, mert van egy ilyen folyamat a világban.