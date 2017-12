Németh Szilárd személyes tapasztalatokat gyűjtött a Magyar Honvédségről

A Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderőfejlesztési program a magyar katonát helyezi a középpontba – hangoztatta az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison tartott sajtótájékoztatón az MTI szerint.

Németh Szilárd elmondta: a program célja, hogy azok a honvédek, akiknek az esküje az összes eskütevők között a legerősebb, igazi megbecsülést kapjanak. A magyar katonák ugyanis az életük árán is megvédik Magyarország érdekeit, a magyar polgárokat, a magyar családokat, őrzik a magyar határt, Magyarország szuverenitását – tette hozzá.

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: a haderőfejlesztési programban egybecseng a kormányzati és a katonai akarat; megvan a politikai támogatás. Mint mondta, a kormánynak kiemelten fontos, hogy elfogadható életpályamodellt tudjanak alkalmazni a Magyar Honvédségnél. Ehhez pedig hozzátartozik a katonák illetményemelése és a tervezett technikai fejlesztések mellett az infrastrukturális körülmények javítása is.

Kiemelte: fontosak a korszerűsítések, hogy NATO-kompatibilis rendszerek jöjjenek létre, emellett a tagországok összefogása, az együttműködés a biztonsági kihívásokra adott megfelelő válaszok, ezzel együtt Európa védelmében.

Beszélt arról is, hogy ma már a Magyar Honvédségnek rendkívül felkészült, több nyelven beszélő, diplomás katonái vannak, akik pontosan tudják, miért jelentkeztek a szolgálatra, mi a feladatuk, és azt a lehető legpontosabban és legbecsületesebben el is végzik. Nem véletlen, hogy nemzetközi szinten is nagy az elismertségük.

Németh Szilárd elmondta: Szolnokon és Kecskeméten a magyar katonák „megpróbáltatásait” járta végig, hogy személyes tapasztalatokat gyűjtsön a Magyar Honvédségről. Útja során, pénteken egy An-26-os repülőgéppel Koszóvóba, az ottani magyar misszióhoz is ellátogatott.

Mint mondta, a korábbi híresztelésekkel ellentétben biztonságban érezte magát. Ez egyrészt annak volt köszönhető, hogy a gépet nemrég javították, üzemidejét meghosszabbították: ellátták korszerű vezetési és navigációs rendszerekkel, így minden körülmény között használható. Másrészt pedig azt látta, hogy nagyon jól felkészült, a munkájukat tisztességesen elvégző katonák és pilóták dolgoznak a honvédségnél, ami mindennél többet jelent – jelezte.

Szentgyörgyi Dezsőről – akinek a nevét a repülőbázis viseli – elmondta: a második világháborúban több mint kétszáz bevetésen vett részt, és 29 igazolt győzelmet aratott. Életéről azonban nagyon keveset tudunk, akárcsak Ittebei Kiss Józseféről, akiről a szolnoki helikopterbázist nevezték el – fűzte hozzá. Az első világháborúban szolgáló hadnagynak az olasz történelemkönyvekben két oldalt is szentelnek, míg Magyarországon egy sort sem – mondta.