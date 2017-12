A kormány ismét megmenti Pécset

Orbán megígérte és meg is teszi – Megmentik Pécset, állítja a szabadpecs.hu portál cikke.

A kormányzati segítség feltételeit egyelőre hétpecsétes titokként őrzik, de Pécs hóna alá nyúlnak, értesült a Szabad Pécs, amely állítása szerint több, egymástól független és biztos információs forrásból tudja, hogy már legalább egy hónapja tart a Pécs-mentőcsomag konkrét előkészítése, amelyet most csütörtökön bejelentenek a városháza közgyűlési termében.

Ha nem is fizeti ki a kormány azonnal a pécsi önkormányzat 7,5 milliárd forintos hiányát, de „Varga Mihályék és Pintér Sándorék vezényletével helyrebillentik Orbán Viktorék a baranyai város ingadozó költségvetését”, fogalmaznak.

A rövid távon jelentősnek tekinthető segítségért cserébe a kormány konkrét elvárásokat is megfogalmaz a pécsi vezetéssel szemben, derül ki az írásból. Eszerint lesznek leépítések és megszorítások is, sőt, politikai következményei és áldozatai is lesznek majd az intézkedés-csomagnak, igaz, nem hirtelen és azonnali, hanem egészen 2019 őszéig eltartó elbocsátás-sorozatról értesült a portál.

A Szabad Pécs úgy tudja, hogy az eladósodást nem csak az önkormányzat gazdálkodása okozza, hanem a városi többségi tulajdonában álló cégeinek a pénzügyi helyzete is.

A mostani 7, 5 milliárd forintos adósság konszolidálása nem az első a város életében, ugyanis majdnem napra pontosan négy éve jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter, hogy a 2012-es 29,7 milliárd után Pécs fennmaradó, mintegy 14,4 milliárd forintnyi adósságát ugyancsak átvállalja az állam.

Idén év végén Pécshez hasonlóan hiánnyal küszködő további önkormányzatok szintén segítséget kaphatnak a pécsi minta alapján, ezért is figyeli több más magyar város vezetése a pécsi fejleményeket, és vár hasonló kormányzati segítségre – állítja a Szabad Pécs.