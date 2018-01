Hiszti a nemzetbiztonsági bizottságban, Németh Szilárd megint elképesztőt mondott

Ahogyan előre ígérték, nem vettek részt a fideszes és a KDNP-s képviselők – élükön Németh Szilárddal – a nemzetbiztonsági bizottság csütörtök reggeli ülésén. A téma a tavaly „titokban” befogadott 1300 menekült lett volna, Németh Szilárd azonban ezt úgy értelmezte, hogy az általuk állandóan hangoztatott „Soros-tervről” van szó. Habár még a Belügyminisztérium államtitkára is nyílt ülésen tárgyalta volna az ügyet, vagyis a jelen lévő, lényegében teljes magyar sajtó is végighallgathatta volna, Németh Szilárd szerint Szél Bernadett előtt erről nem lehet beszélni. Tehát az újságírók ott lehettek volna, csak az LMP-s politikus nem, mert ő – Németh szerint – nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mivel dolgozott korábban egy Soros György által finanszírozott szervezetnél.

Külön pikáns része a történetnek, hogy Szél Bernadett korábban már átesett nemzetbiztonsági átvilágításon, azt pedig az illetékes Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) végezte, és nem tárt fel kockázatot. Nem derült ki egyértelműen, hogy Németh Szilárd mire alapozza most mégis, hogy az LMP-s politikus kockázatot jelent. Először azt mondta, hogy az egész munkássága, majd azt, hogy akkor vált nemzetbiztonsági kockázattá, amikor Soros György elkezdett a bevándorlók mellett tevékenykedni.

Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s elnöke közben bejelentette, hogy miután Orbán Viktor miniszterelnök nem jelent meg a testület előtt, hogy beszámoljon az állítólagos „Soros-tervről”, illetve a „titokban” befogadott menekültekről, máshoz fordulnak. Mégpedig magához Soros Györgyhöz. A szocialista politikus a sajtó előtt írta alá azt a levelet, amelyben tájékoztatást kér a magyar származású milliárdostól, egyúttal lehetőséget ad neki arra, hogy a bizottság előtt is válaszoljon a felmerülő kérdésekre.

Németh Szilárd az újságíróktól szerzett tudomást a levélről, és úgy értelmezte, hogy így Molnár Zsolt is nemzetbiztonsági kockázattá vált.

Az ügy mindenesetre nem fejeződött be, a bizottság elnöke szerint ugyanis két hét múlva újra megkísérlik tárgyalni a befogadott menekültek kérdését, és ismét meghívják Orbán Viktort is. A jobbikos Mirkóczki Ádám egyúttal azt kérte, hogy Altusz Kristóf helyettes államtitkárt is hallgassák meg. Ő ugyanis az, akinek egy máltai nyilatkozatából a széles nyilvánosság is tudomást szerzett arról, hiába a bevándorlásellenes kormánypropaganda, az utóbbi három évben 2300 külföldi kapott itthon valamilyen menekültstátust.

Szél Bernadett a nemzetbiztonsági bizottság ülésén 2018. január 25-én Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az ülés után Mirkóczki Ádám, a testület jobbikos tagja kijelentette: a kormánypártok részéről „szánalmas menekülésről” van szó, és a Jobbik a házszabály adta lehetőségek között „elmegy a falig”.

Szél Bernadett pedig újságíróknak azt mondta, az elmúlt nyolc év történetében ez az „egyik legabszurdabb nap volt”. Hozzátette, hogy mélységesen fel van háborodva, és döbbenten figyeli a történéseket. Mindent meg fog tenni azért, hogy a nemzetbiztonsági bizottság újra működőképes legyen – szögezte le. Kitért arra is: nem egészen érti, hogy egy nyílt ülésen, ahol ott lehet a teljes magyar és a nemzetközi sajtó, miért az a probléma, hogy ő is ott van.