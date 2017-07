Nemzetbiztonsági kockázatot lát, és vizsgálódna Botka

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi és rendészeti bizottságának együttes ülését szeretné összehívatni az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Botka László négy, a sajtóban már megjelent okot említett, amely szerinte bizonyítja, hogy „Orbán Viktor seftel Magyarország és a magyar emberek biztonságával”, ezért tartja fontosnak, hogy a bizottságok tisztázzák az ügyet.

Az első ezek közül a legutóbbi nemzeti konzultáció internetes felületén futott orosz kód kérdése, amellyel szerinte személyes adatok juthattak el idegen hatalomhoz. Ehhez hasonlónak nevezte a vizes vb-re tervezett azeri wifit, amely állítólag ugyancsak képes lett volna hozzáférni a felhasználók egyes személyes adataihoz. Botka László idesorolta azt is, hogy a „terroristákat pénzelő és Orbán Viktor családjával is üzletelő” Ghaith Pharaonról a napokban kiderült, hogy honosítási papírokat adott be. Végül azt a sajtóértesülést említette, amely szerint a NATO-tagállamok már nem osztanak meg érzékeny információkat hazánkkal az orosz titkosszolgálatok magyarországi tevékenysége miatt.

Botka László szerint habár a miniszterelnök napi szinten beszél a biztonság fontosságáról, ez a négy eset mutatja, hogy kiszolgáltatja hazánkat idegen hatalmaknak, idegen érdekeknek.

A két bizottság együttes ülésének összehívása egyébként igencsak kétséges. A nemzetbiztonságit ugyan a szintén MSZP-s Molnár Zsolt vezeti, a honvédelmit a fideszes Kósa Lajos. Amennyiben mégis összejönne, Botka László szerint meg kellene hallgatni minden olyan kormányzati tisztségviselőt, akinek az említett négy ügyben konkrét információja van.