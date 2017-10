Népszavazás lesz Erzsébetvárosban a bulinegyedről

Döntsön a nép minden, a bulinegyedben található szórakozóhely kötelező éjféli bezárásáról – fogadta el keddi rendkívüli ülésén Erzsébetváros képviselő-testülete Stummer János (Jobbik) javaslatát. A környéken élők életkörülményeinek ellehetetlenülése, az immár állandósuló kosz, zaj, bűz és bűnözés mérséklésére a VII. kerület fideszes vezetése eredetileg négy alternatívát terjesztett be, s az éjféli zárás mellett hajnali kettő, négy vagy hat óra mellett is dönthettek volna, azonban a kialakult feszült hangulatban nem merték vállalni a felelősséget. A tanácskozáson megjelentek a megoldásként kizárólag az éjféli zárást követelő lakók, de ott voltak a bevételeiket, a munkahelyeiket féltő vendéglátósok is. Előbbiek a népszavazást megkésettnek, egyben a rendteremtés elodázásának tartják, s mint mondták, tovább tiltakoznak alkotmányos alapjogaikért, az élhető Erzsébetvárosért.

Pedig Vattamány Zsolt (Fidesz–KDNP) polgármester azt mondta: az elmúlt hónapokban mindent megtettek, hogy a keddi ülésre végül minden olyan javaslat a képviselők elé kerüljön, amely jelentősen enyhíti az itt élők valós problémáját. Jól tudta, hogy a képviselő-testületben nincs többsége a kormánypártoknak. A Fidesz-frakció meg is lepett mindenkit, hogy elsőként ők álltak elő a népszavazás ötletével, de úgy, hogy a szórakozóhelyek nyitva tartásról ne is kelljen szavazni. Az MSZP és a többi baloldali párt a kormánypártokat kárhoztatta, mondván, hét éve vannak hatalmon, eddig mégsem tettek semmit, míg a fideszesek azt hánytorgatták fel, hogy a romkocsmás bulinegyed a Hunvald-korszak ingatlaneladásai nyomán alakult ki.

Végül a Jobbiktól a DK-ig terjedő teljes ellenzék összefogásával színvallásra kényszerültek a fideszesek, akik nem támogatták az éjféli zárórát, viszont magukra maradtak. A másik három alternatív megoldásra végül senki sem mondott igent.

A bulinegyedes szigorításokat viszont egy kivétellel egyhangúlag fogadták el a képviselők. Ennek alapján szintén jobbikos javaslatra Erzsébetvárosban összesen 600 millió forintot költenek a következő két évben takarításra, gépek, szemetesedények beszerzésére, illemhelyek felújítására, újak telepítésére. A bulinegyedben, azaz az Erzsébet körút, a Király utca, a Károly körút és a Rákóczi út által határolt területen az önkormányzat tulajdonában álló üres helyiségek közül már egyet sem ad bérbe szeszes ital árusítására, illetve a már meglévő bérlemények ilyen célú funkcióváltását sem támogatja. Megszavazták, hogy a VII. kerületi rendőrkapitányságnál kezdeményezik, hogy a kiemelt területeken állandó legyen a rendőri jelenlét, egyben megerősítik a kerületi rendészetet és az ügyfélszolgálatot. Szűk többséget kapott, hogy a fideszes Bajkai István alpolgármester irányításával hozzanak létre egy alapítványt, amelybe a vállalkozók fizethetnek, s a pénzeket az itt élők életkörülményeinek, biztonságának javítására fordítanák. A baloldali Szövetség az Európai Erzsébetvárosért nevű frakció előterjesztésére többek között arról is határoztak, hogy fokozzák a területen az ellenőrzéseket, a kerületi rendőrök, rendészek számára pedig angol nyelvi képzéseket indítanak.