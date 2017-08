Népszavazással a homeopátia ellen

Országos népszavazást és gyógyszertárakkal való együttműködési programot indít a Racionalista Párt, olvasható a honlapjukon található közleményben. Mint írták, egyre többen vannak azok a sarlatán szélhámosok, akik – kihasználva az emberek tájékozatlanságát és a modern tudományba vetett bizalom megrendülését – terjesztik az áltudományos és/vagy ezoterikus nézeteket, ezzel pedig sokmilliárdos üzletet építenek.

A közlemény szerint a „Boiron Magyarország, a homeopátiás szerek egyik legnagyobb hazai forgalmazója a 2016-os évben egymilliárd forint árbevételt realizált az Opten cégadatai szerint, és gyógyszerész forrásaink elmondása alapján a patikák is akár 30-40 százalékos árrésre tehetnek szert a homeopátiás szerek forgalmazásából, tehát óriási biznisz rejlik benne (ennyit arról, hogy a „gonosz profitorientált” gyógyszeripar alternatívája ez), és ennek ideje lenne gátat szabni” – írták.

A már említett népszavazási kérdés így szól: „Egyetért-e ön azzal, hogy a tudomány által igazolt gyógyhatással nem rendelkező homeopátiás készítményeket ne lehessen gyógyszerként, gyógyhatású szerként reklámozni és forgalmazni?”

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Tomanovics Gergely, a Racionalista Párt ötletgazdája és kampányfelelőse a mai napon magánszemélyként adatkezelési nyilvántartásba vette a kezdeményezést, és amint ez lezajlik, irány az Országos Választási Iroda, hogy ott hitelesítsék azt.

Közben tárgyaltak a patikatulajdonos gyógyszerészekkel is egy kölcsönös együttműködési programról, amely a patikának is egy pozitív reklám lehet: olyan gyógyszertárakat keresnek, amelyek vállalják, hogy nem forgalmaznak homeopátiás termékeket a jövőben. Erről egyébként egy külön térképes oldalt is készítenek.

A homeopátia ellen nem ez az első megmozdulás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) már 2015 decemberében is felvette a kesztyűt az áltudományokkal szemben. Akkor javasolták a döntéshozóknak a homeopátiás szerek felülvizsgálatát és újraszabályozását.

– Virágkorukat élik a tudományos magyarázatoktól mentes, ősi tudásra hivatkozó áltudományos elméletek – mondta akkoriban Lovász László, az MTA elnöke az Áltudományok és bizonyítékokon alapuló orvoslás című konferencián.

A problémát leginkább az okozza, hogy ezek a készítmények a jogszabályok szerint jelenleg a kiegészítő gyógymódok (komplementer medicina) csoportjába tartoznak. Erről már a komplementermedicina-bizottság 2010-es határozatában is írt, szerintük míg a hagyományos orvoslásnak törvényi és társadalmi kötelezettsége, hogy bizonyítsa működése hatásosságát és biztonságosságát, addig a nem konvencionális medicina mindezen kötelezettségek alól mentesül.

A homeopátia hatásosságát az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvostudományi Kutatási Tanács (NHMRC) is vizsgálata, a témájában született 176 tanulmány elemzéséve végül arra a következtetésre jutott, hogy nincs olyan hiteles adat, amely bizonyítaná e szerek hatásosságát. „Azok az emberek, akik a homeopátiát választják, kockázatnak tehetik ki egészségüket, ha elutasítják vagy késleltetik a gyógykezelést” – szögezte le az említett jelentés.