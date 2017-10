Nézőpont: Az ellenzékiek fele is Orbán Viktor újraválasztására számít

A teljes felnőtt népesség majdnem kétharmada, 64 százalék gondolja úgy, hogy Orbán Viktor marad a miniszterelnök a 2018-as választás után is – derült ki a kormányközeli Nézőpont Intézet felméréséből, amelyet a pénteki Magyar Idők közölt. A kutatás szerint csak a népesség hat százaléka gondolja úgy, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke lesz a kormányfő; Gyurcsány Ferenc kormányfőségére a teljes felnőtt népesség három százaléka számít, míg Karácsony Gergelyt, Szél Bernadettet és Fodor Gábort egy-egy százalék tartja esélyesnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az aktív szavazók, vagyis a választási részvételüket biztosra ígérők körében Orbán Viktor újraválasztását még többen (72 százalék) várják. Az ellenzéki politikusok ezen a bázison még nagyobb lemaradásban vannak: Vona Gábor miniszterelnökké választását az aktív szavazók hat százaléka valószínűsíti, míg ugyanezt Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely esetében két-két, Szél Bernadett esetében pedig egy százalék véli reálisnak.

A teljes felnőtt népességben az ellenzéki szimpatizánsok fele (50 százalék) is Orbán Viktor újraválasztását tartja a legvalószínűbbnek. Erre a Jobbik szimpatizánsai körében 48, az MSZP-táboron belül 57, míg a DK támogatói között 24 százalék számít. Ugyanez az arány az LMP-tábor esetében 75, míg a Momentum támogatóinál 83 százalékos. Az ismeretlen pártpreferenciával bíróknál is 47 százalék látja reálisnak, hogy továbbra is Orbán marad a kormányfő, és ebben a körben csak 11 százalék tartja elképzelhetőnek egy ellenzéki politikus miniszterelnökké választását.