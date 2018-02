Nézzen bele néhány politikus pénztárcájába!

Két hónappal a választás előtt, idén is január 31-ei határidővel adták le vagyonnyilatkozatukat a politikusok. Eleget is tett ennek mindenki, a Kormány.hu oldalon pedig éjfélkor nyilvánosságra hozták az adatokat, amikből ha nem is minden, de az tudható, hogy a miniszterelnök 251 ezer forintot takarított meg, tartozása pedig 1,2 millió forinttal lett kevesebb.

Néhány politikus vagyonbevallásából szemezgettünk:

Áder János köztársasági elnöknek 2017-ben az előző évhez képest több mint 6 millió forinttal nőttek a megtakarításai, amelyek összértéke mintegy 65 millió forint.

Rogán Antal kabinetminiszter feltalálóként 25 milliót keresett.

Lázár János kancelláriaminiszter leginkább a tartozásait növelte; már 87 milliónál tart, mivel összegyűjtött ingatlanjait csak kilenc pótlapon tudta fölsorolni. Illetve vett egy autót, egy ötéves Land Rover Defendert a már meglévő a Mercedese mellé.

Németh Szilárdnak, a Fidesz alelnökének 660 ezres hitelkártya-tartozása lett.

Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter ellenben csökkentette adósságait 3 millió forinttal, így már csak 28 milliós mínuszban van.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminszter 30 millió forinttal tartozik szüleinek korábbi házvásárlása miatt.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke nem szerzett ingatlant, de jól jött neki a kormányközeli sajtó által fizetett sérelemdíj.

Volner János, a Jobbik frakcióvezetője takarékbetétekkel gazdálkodik, egy év alatt több mint 4 millió forintot tett így félre.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke 2016-ban eladta az Altus Befektetési Zrt.-t, majd a nettó bevétel nagy részét értékpapírokba fektette. Az Altus Portfólió Kft. osztalékából bruttó 228 millió forint jövedelme lett.

Mesterházy Attilának, az MSZP korábbi elnökének előtakarékossági számláján 300 ezer forint van.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke havi 100 ezer forinttal növelte megtakarításait.

Szél Bernadettnek, az LMP társelnökének a vagyonnyilatkozata alapján nincs megtakarítása, ellenben két nagy ingatlant tudhat magáénak.

Hadházy Ákosnak, az LMP másik társelnökének nőtt az adóssága és csökkent a megtakarítása; vagyonnyilatkozatában azt tüntette föl, hogy új autót lízingelt.

A további részleteket a Kormány.hu oldalon tudhatja meg.