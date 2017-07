Nincs járvány a fővárosi Honvédkórház babái között

A járványügyi vizsgálatok megállapították, hogy nincs kimutatható MRSA-, vagyis a legtöbb antibiotikumnak ellenálló fertőzés a fővárosi Honvédkórház újszülöttjei körében, az orvosok és a nővérek eredményei is negatívak – tudta meg a Magyar Nemzet az intézmény egyik dolgozójától. A fertőzés jelenlétét azért vizsgálta a járványügy, mert az RTL Klub hétfőn este arról számolt be: mindössze néhány naposan meghalt egy koraszülött baba a Honvédkórházban, mert MRSA-baktériummal fertőződött meg. A szülők az intézményt hibáztatják, szerintük egy másik újszülött is elhunyt a fertőzés miatt, és több baba is érintett az ügyben. Ezt egyébként kórházi forrásunk nem erősítette meg. Szerinte egyetlen újszülött volt érintett a fertőzésben, akit az orvosok nem tudtak megmenteni. Neki a betegségtől függetlenül sem voltak jók az esélyei, hiszen a 30. hétre, körülbelül 600 grammal született, és közel 6 héttel volt elmaradva azonos korú társaihoz képest a fejlődésben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az elhunyt baba szülei arról beszéltek a kereskedelmi csatornának: a negyedik napon az újszülött állapota romlani kezdett, belázasodott, légzéskimaradása volt, az orvosok ezért antibiotikumot adtak neki. De nem használt, a laborvizsgálat pedig pozitív lett, MRSA jelenlétét mutatta ki. Ekkor a babát elkülönítették, kezelni próbálták, de nyolcnaposan elhunyt, vélhetőleg a fertőzés miatt. Janklovics Tibor kártérítési ügyekkel foglalkozó ügyvéd lapunknak nyilatkozva úgy vélte, a kórház felelőssége a gyerek halála, hiszen végig az intézményben állt kezelés alatt. Az ügyben egyébként a terézvárosi rendőrség nyomozást is indított.

Szabó Miklós, az Egészségügyi Szakmai Kollégium neonatológia tagozatának vezetője a Magyar Nemzet érdeklődésére elmondta: léteznek úgynevezett korai kezdetű újszülöttfertőzések, amikor a tünetek és a laboratóriumi eltérések az első 72 órában jelentkeznek. Ilyenkor általában az akár tünetmentes édesanyától származik a fertőzés, ő közvetíti a kórokozót. Amennyiben 72 óra után mutatkoznak a fertőzés tünetei, vagy akkor azonosítja a laborvizsgálat, késői kezdetű fertőzésről van szó. Ha a baba ilyenkor még a kórházban van, akkor az ottani környezetétől, a személyzettől vagy akár a szülőktől is elkaphatja a fertőzést. Az orvos elmondta, minél korábban látja meg a napvilágot a baba, annál kisebbek az életesélyei, és a 28. hét előtt meredeken csökkennek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.12.