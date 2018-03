Nincs kegyelem: rendesen fizető négygyermekes anyát is utcára tesz az önkormányzat

– Azt mondta polgármester úr, hogy segít lakásügyben, ha nincs semmi, ami miatt jogilag belém köthetnek. Márpedig nincs. Ha pedig mégis van, akkor jöjjön ide a polgármester, és mondja el, hogy miért nem akar az önkormányzat szerződést kötni velem, akinek nincs lakbértartozásom, nincs rám panasz, de van négy gyermekem. Szeretném, ha ezt megindokolnák – mondta Baranyi Nikolett a kőbányai képviselő-testület tegnapi ülésén, ahol többen megjelentek a Bihari utcai szociális bérház lakói közül. A négygyermekes anyának is mennie kell ugyanis az ingatlanból, miután az önkormányzati bérház – a korábbi, 700 milliós felújítás ellenére – életveszélyessé vált.

Cserelakást azonban nem ajánlottak fel Nikolettnek. Ráadásul elmondása szerint a Bihari utcai lakók közül is voltak olyanok, akik kaptak lakást, ráadásul gyermektelenek. Nekik is határozott idejű szerződésük volt, akárcsak Nikolettnek. Az asszony nem érti, milyen szempontok alapján dőlhetett ez el.

A lakók panaszait és kérdéseit Kovács Róbert, Kőbánya fideszes polgármestere már nem hallhatta. Az érintettek felszólalásakor elmenekült az ülésteremből a fideszes képviselőkkel együtt. A Város Mindenkié lakhatással foglalkozó civil csoport aktivistája, Misetics Bálint elmondta, többszöri próbálkozásra sem biztosított az önkormányzat lehetőséget az érintetteknek, hogy feltegyék a kérdéseiket. Előtte a fideszes többségű képviselő-testület elutasította, hogy napirendre vegye a helyi LMP-s képviselő, Tóth Balázs által benyújtott javaslatot, ami a Bihari és Hős utcai önkormányzati lakások lakóinak helyzetét rendezte volna.

Dávid Károlyné tartósan beteg, 63 éves, 1997 óta lakik a házban, most albérletbe kell mennie a férjével. Ezt tudja tenni a négy gyerekkel Nikolett is. 120-130 ezer forint körül van egy lakás bérleti díja, ehhez jön még a rezsi. Már ő is szembesült azzal a problémával, hogy nem sokan akarnak lakást bérbe adni egy négygyermekes anyának.

Egyébként az önkormányzati lakás sem volt olcsó, ott több mint 90 ezret fizetett rezsivel együtt.

A helyzetét az is megnehezítette, hogy amikor a polgármester fogadta, azt a választ kapta tőle: rendelkezésre kell állnia egymillió forintnak a számláján, ami biztosítja a felújítást. A felújítást vállalta volna, de az egymillió forintot nem tudta egy összegben letenni.

A Bihari utcai bérházban hetven önkormányzati bérlakás van, a felújítására több mint 700 milliót költöttek 2005 és 2011 között, azonban az épület életveszélyes állapota miatt most mégis ki kell költöztetni a lakókat. Tóth Balázs, az LMP kőbányai önkormányzati képviselője nem tartja kizártnak, hogy más megfontolás is áll a háttérben.

– Beérkeztek az önkormányzathoz a Népliget teljes felújításáról szóló tervek. Tízmilliárdos nagyságrendű fejlesztésekről beszélünk.

Már jelentkeztek befektetők, akik szeretnének 160 ezer négyzetméter irodát és több száz lakást megvalósítani a környéken, és a fejlesztésnek útban lenne a Bihari utca 8.

Rosszul költötték el a felújítására szánt 700 milliós keretet, de én nem vagyok meggyőződve róla, hogy le kell bontani. Ennyi önkormányzati lakás elvesztését a mai világban nem engedhetjük meg magunknak – mondta a képviselő.

Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője is foglalkozik az üggyel, ott volt az ülésen is. Azt mondta lapunknak: lenne a forrás a költségvetésben egy állami bérlakásprogramra. – Csak politikai akarat kérdése, hogy ez megvalósuljon – mondta a képviselő. Az LMP terveinek anyagi fedezetéről azt mondta:

a csok programjában a rendelkezésre álló forrás 135 milliárd forint, de csak 80 milliárdot használt fel belőle a kormányzat.

– A kormánypárt azzal vádol minket, hogy az LMP eltörölné a csokot. Ezt az LMP nem tervezi, viszont jóval igazságosabbá tenné a támogatást. 35-40 százalékát költenénk bérlakások építésére és felújítására. Körülbelül 10 ezer bérlakást lehetne ebből létesíteni – fejtette ki.

Szabó Krisztián jegyző nem futott a városvezetővel, sőt válaszolt is a kérdésekre. Elmondta: az önkormányzat tulajdonosként mérlegelheti, kinek ad lakást. Azt is mondta:

bizottság dönt a lakásokról, és ő nem tudhatja, hogy a döntéseket hozó bizottság tagjai miért úgy szavaztak, ahogy.

Az önkormányzat lakásrendelete egyébként nem tartalmazza az odaítélés szempontjait, kivéve, hogy szociális alapon nem kaphat lakást az, akinek lakástulajdona, használati joga vagy a meghatározottnál nagyobb vagyona van. A rendelet szövegéből nem következik, hogy előnyben lenne például az a pályázó, aki nagycsaládos, egyedülálló szülő, nyugdíjas vagy tartósan beteg.

Patay-Papp Judit helyi MSZP-s képviselő a rendeletet nem tartja túl precíznek. Nincs részletezve, mi alapján, hogyan dönt a bizottság a szociális lakások odaítéléséről. Vannak önkormányzatok, ahol ez pontosan meghatározott, és pontrendszer alapján döntenek.

