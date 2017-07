Nincs kihagyott helyzet: Orbán drukkertársa építi a paksi stadiont is

Kétmilliárd forintos közbeszerzést nyert Végh Gábor cége, a Pharos 95 Kft. – derül ki a hétfőn megjelent közbeszerzési értesítőből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A stadionépítésben verhetetlennek mondható Pharos a Nemzeti Stadionépítési Program keretében lebontja Paks régi stadionját, és egy 4500 férőhelyes, UEFA III. kategóriájú fociarénát épít helyette – erre összesen 180 napjuk van, a munkaterület átadásától számítva.

A dunavarsányi bejegyzésű kft. hasít a hasonló tendereken: ők nyerték el a békéscsabai stadion lelátóépítésére kiírt, 930 milliós pályázatát, és közel 4 milliárd forintból ők építenek új utánpótláscentrumot Kispesten is.

A cég tulajdonosa régóta jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral, Végh Gábor 2012-ben például a miniszterelnökkel együtt, VIP-páholyból követhette a Videoton–Debrecen meccset.

Az is bizalmi viszonyra utal, hogy a felcsúti telephellyel is rendelkező Pharaos 95 építette a taotámogatásból, 3,8 milliárd forintért felhúzott és 2014 áprilisában átadott Pancho Aréna pályáját is. Végh később egy Puskás-szobrot adományozott a felcsúti akadémiának, olvasható az Átlátszó összefoglaló anyagában.

A Pharos 95 egyben résztulajdonos a ZTE FC-ben, ahol a vállalkozó felesége, a dohányboltokat birtokoló Végh-Kajtár Erika is tulajdonosként szerepel – a fociklubban pedig Végh Gábor ügyvezetői szerepet tölt be az Opten adatai szerint.