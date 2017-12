Nincs mire panaszkodni, Felcsúton mindenkinek jut csoki

Nem könnyű a felcsúti Mikulás élete. Péntek reggeltől vasárnap estig ingázhat oda-vissza a Puskás Akadémia és az alcsútdobozi arborétum között a karácsonyi dekorációba csomagolt felcsúti kisvasúttal. A vonatkocsik vaskályhával fűthetők és nem is spórolnak a fűtőanyaggal, mire péntek délelőtt megérkezünk a felcsúti vasútállomásra, addigra már szaunázni lehetne a Vál-völgyi Mikulás-vonaton. A vasúton utazó szülők alig győzik kihámozni a gyereküket a téli kezeslábasból, egyedül a Mikulás nem állhat neki vetkőzni, a klasszikus télapójelmezben kell elviselnie a hőséget. Viszont szerencse, hogy az uniós ellenőrök nem most szemrevételezik a brüsszeli százmilliókból megvalósult turisztikai attrakciót, mert az Orbán Viktor miniszterelnök által homo brüsszelikusznak elkeresztelt revizorok nehezen fértek volna fel a kisvasútra.

Ezekben a napokban biztosan nyereségesen üzemeltethető a Puskás Akadémia–alcsútdobozi arborétum viszonylat (talán hamarosan már Bicskéig is elér majd), ugyanis a környező települések óvodáiba hamar eljutott a felcsúti Mikulás híre. Ottjártunkkor éppen egy Baracskáról érkező, 90 gyerekből álló csoport énekelt a télapónak, akit hivatalos fotós kísért és egy kisebb stáb utasítgatott, hogy legközelebb melyik kocsiban lesz jelenése. A gyerekek nagyon aranyosak voltak, és örültek a csokoládénak, amely hamar olvadni kezdett a kályhák melegétől.

Fotó: Székelyhidi Balázs

Sajnos ezúttal nem sikerült összefutni Mészáros Lőrinc polgármesterrel, aki még hétfőn érdeklődők nélkül tartotta meg szokásos évi közmeghallgatását. Akkor azzal magyarázta a lakosság passzivitását, hogy Felcsúton elfogytak a problémák, így nincs mire panaszkodni. Ez valóban így lehet. Nem találkoztunk panaszkodó emberrel. Magát a közmeghallgatás tényét sem titkolta el az önkormányzat, hiszen több helyen is kiplakátolták az eseményt a szerencsés faluban. Orbán Viktor barátja azt is elmondta, hogy azért nem fogadna be menekülteket, mert a faluba dolgos kezek kellenek, nem olyanok, akik segélyből akarnának élni. A faluban valóban sok a dolgos kéz és láb, napról napra fejlődik a település, és a Puskás Akadémia focistái is keményen edzenek.

A Pancho Aréna körül legalább tucatnyi füves és műfüves pályán gyakorolhatnák a labdavezetést a sportemberek, de péntek délben éppen csak két-három pályán volt némi mozgás. Ettől még a taopénzek jó helyre mentek, a szponzorok nyugodtak lehetnek. Viszont hideg van, és ezt a telet még valahogy ki kell bírniuk az akadémistáknak, mert a szintén Makovecz stílusban épülő fedett sportcsarnok csak jövőre készül el. Az építkezés jól halad, ha nem jön közbe semmi, akkor tartható lesz a határidő és következhet az újabb ünnepélyes átadó ünnepség nagyon fontos személyek jelenlétében.

A falu határában már az utolsó simításokat végzik viszont a körforgalom kivitelezésén a kamionosok legnagyobb örömére. A szintén teljesen új és minőségi kerékpárút talán hangyányit hepehupásra sikeredett, de ezért tényleg kár lett volna elmenni panaszkodni a közmeghallgatásra. Sajnos fényes nappal voltunk Felcsúton, pedig este is igazán pazar élmény lehet a faluban korzózni, ilyen pompás kandeláberek talán csak az Andrássy úton és itt vannak az országban.

Szombaton pedig nagy nap lesz Felcsúton. Egyrészt a kisvasúton továbbra is csokit osztogat a Mikulás, másrészt kitárja kapuit a karácsonyi vásár, harmadrészt a Puskás Akadémia a Szombathelyi Haladás csapatát fogadja. Amire talán többen mennek majd el, mint a közmeghallgatásra. Erre jó esély van, hiszen a szervezők nem bíztak semmit a véletlenre: szórólapon, hirdetőtáblán és óriásplakáton is reklámozzák a derbit.

