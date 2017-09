Nincs nyoma, hogy bárki zavargásokra készülne

Csupán ellenzéki sajtónyilatkozatokból vonta le azt a következtetést Rogán Antal kabinetminiszter, hogy ősszel zavargások lesznek. Dömötör Csaba parlamenti államtitkár elismerte, semmilyen titkosszolgálati jelentés nem támasztja alá Rogán nyilatkozatát, de ilyenekre szerinte nincs is szükség.

„A baloldal egyre agresszívabb akciókkal próbálja elfedni, ellensúlyozni saját megosztottságát szétforgácsoltságát. Ennek bizonyításához nincs szükség semmilyen titkosszolgálati jelentésre, elég rendszeresen követni a sajtó tudósításait” – írta Dömötör Csaba egy írásbeli kérdésre válaszul. A független Szabó Szabolcs azt akarta megtudni a Miniszterelnöki Kabinetirodától, hogy mire alapozva nyilatkozta Rogán Antal, hogy az ősszel, a kampány alatt zavargásokra lehet számítani.

A Hír TV összefoglalója szerint az államtitkár több ellenzéki sajtónyilatkozattal igyekezett alátámasztani a propagandaminiszter állításait: Hadházy Ákos, az LMP egyik társelnöke kijelentette, hogy ha nem sikerül a kormányváltás, akkor már csak a forradalom jöhet. Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője egy interjúban azt mondta, ő nem tudja elítélni, ha szimbolikus épületeket valamilyen fizikai behatás ér. Azt is mondta, megérti azok lelki állapotát, akik „dühüket így mutatják ki”. Emellett Dömötör még Fekete-Győr András Momentum-elnök, Demszky Gábor és Szigetvári Viktor Együtt-választmányi elnök nyilatkozatait is szemlézte.

„Azt is sajnálattal tapasztaljuk, hogy egyes baloldali politikusok az őket kérdező újságírókkal szemben is agresszívan lépnek fel. Így fordulhatott elő, hogy az elmúlt hónapokban többször is megtámadtak televíziós stábokat” – írta az államtitkár, aki azonban arra nem tért ki, pontosan melyik médium stábját, kik támadták meg. Felhozta azokat az eseteket is, amikor a Momentum elnöke és az N1TV riportere is megjelent egy szerkesztőségben, kérdőre vonva a kormánypárti médiumok újságíróit.

„A mi álláspontunk szerint egy parlamentáris demokráciában nem erőszakos cselekedetek, nem erőszakos forradalom adja egy politikai közösség felhatalmazását, hanem a választók akarata” – zárta sorait Dömötör.