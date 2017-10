Nincs tisztújítás: tíz év után is Török Márk vezeti a hallgatói önkormányzatot

Idén tizedik éve vezeti Török Márk a Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzatát, ráadásul két hete lejárt elnöki mandátuma. Ugyanakkor az érdekképviseleti szervezet a Magyar Nemzet értesülései szerint nem tartotta meg a tisztújító szavazást, és annak várható időpontját sem tette közzé. Mindezt alátámasztja, hogy az egyetem rektori hivatalát sem tájékoztatták arról, hogy szavaztak volna.

A maratoni mandátumot futó Török Márkot legutóbb tavaly szeptember 24-én választották meg az egyetemi hallgatói önkormányzat élére, akkor a 12. évét kezdhette meg az intézményben hallgatói vezetőként. Idén ugyancsak szeptember 24-ig kellett volna megtartani a szavazást. Ám, ameddig nincs új elnöke a szervezetnek, az eddigi elnök ügyvezetőként gyakorolhatja a vezetői jogokat. Az öregdiák tehát úgy töltheti 13. egyetemi évét tisztségviselőként, hogy jelenlegi tisztségének nincs meg az alapja.

2004 óta tartó szegedi érdekképviseleti pályafutásában Török Márk széke 2015 óta inog: a felsőoktatási törvény két éve életbe lépett módosítása ugyanis legfeljebb négy évben határozta meg, hogy mennyi időt lehet eltölteni hallgatói önkormányzat tisztségviselőjeként. A hallgató legutóbbi megválasztásakor már élt az új szabály. Amikor az Átlátszó Oktatás tavalyi cikke fölhívta a figyelmet a mandátumtúllépésre, Szabó Gábor rektor megsemmisítette a választás eredményét. Török Márk bíróságon támadta meg a rektori határozatot, mert szerinte csak 2015-től lehet számolni a négyéves korlátozást, ellenkező esetben visszaható hatályú volna, ami szemben áll a jogalkotási törvénnyel. Az idén februári, elsőfokú bírósági ítélet az egyetemnek adott igazat.

Ennek indoklása szerint a négyéves korlátozással csak új bemeneti feltételeket támasztottak a tisztségviselők számára, Török Márkot pedig nem érinti visszamenőlegesen a szabály, ugyanis korábbi éveit akadálytalanul kitölthette. Megkeresésünkre az egyetem sajtóirodája közölte, hogy a másodfokú eljárás még nem zárult le, de már csak az ítélethirdetést várják. A hallgatói önkormányzat sajtóosztálya nem reagált megkeresésünkre, az elnököt nem értük el. Török Márk egy korábbi interjúban azt mondta, ha jogerősen elveszti a pert, nem fog ragaszkodni pozíciójához.

– Mindig is határozott álláspontunk volt, hogy a felsőoktatási törvényben a négyéves mandátumra való korlátozást nem lehet visszaható hatállyal alkalmazni – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke. A Török Márk ügyében hozott bírósági ítélet indoklását több ponton is rossznak tartotta, de hozzátette, hogy a több évig tartó tisztségviselés szerinte is fölvet morális kérdéseket – részben ezért támogatta korábban a HÖOK is a korlátozások bevezetését, de nem ebben a formában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.07.