Nincs több mese a börtönökben – újabb civil szervezetet tiltottak ki

Kitiltották a Tévelygőkért Alapítvány Mesekörét a börtönből – írja a Feldmár Intézet a Facebook-oldalán és szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében is.

„A mai nappal kitiltották a Tévelygőkért Alapítvány Mesekörét a börtönből, ezzel az egyik utolsó valódi civil szervezetet zárták ki a büntetés-végrehajtásból. A Feldmár András és Büky Dorottya által 2011-ben létrehozott programot megvalósító alapítvány korábban a Norvég Civil Alap támogatásával, 2016 óta pedig önkéntesekkel, társadalmi munkában dolgozott a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, minden pénteken 15-17 óráig, többszörösen büntetett elítéltekkel” – olvasható közleményükben.

Mint írják, a Mesekör program keretében a fogvatartottak a saját életük élményeiből gyermekeik számára mesejátékokat állítottak össze.

Kedden azonban szűkszavú értesítést kaptak a börtöntől:

„Mesekörünk létezését fel kell függesztenünk, szigorodtak a fogvatartottak mozgatására, életére vonatkozó szabályok, valamint a mi intézetünkben is elindult az elvándorlás a személyi állomány vonatkozásában.”

Magyarországon a börtönből szabadultak több mint 50 százaléka fél éven belül visszakerül a rácsok mögé – állítja a Feldmár Intézet bejegyzése, majd így folytatódik: „A Mesekörben hét év alatt megfordult 65 ember közül mindössze 5-en estek vissza. 11 mesejátékot állítottunk össze a fiúkkal, alkalmanként 50-60 gyereknek adtak ajándékot ezek az apák ilyen módon. Mindez semmivel össze nem hasonlíthatóan szolgálta a reintegrációt, a társadalmi beilleszkedést, a család és a tisztességes élet utáni vágyat.”

A Mesekör program az előző országos parancsnok ideje alatt lett elismert, idővel azonban egyre szűkült a mozgástér, megszűntek a civilek számára külső helyszínen megtartható érzékenyítő és toleranciára nevelő Mesekör-előadások – panaszolják.

Azt írják: „Mindeddig, ha nem is támogattak, de megtűrtek minket. Most, a többi civil szervezet után a Tévelygőkért Alapítvány is ki lett tiltva. A mondvacsinált indokokkal és ürügyekkel azt a szakmailag semmiképpen nem indokolható politikai szándékot leplezi a kitiltás elrendelője, ami az egész büntetés-végrehajtásban megfigyelhető és ami merőben ellentétes az európai normákkal és trendekkel.”

A Facebook-bejegyzés szerzője végül a dolgozóknak és a fogvatartottaknak is megköszöni az eddigi közös munkát.

Tavaly ősszel már a börtönrádiót üzemeltető civil szervezetet, más reintegrációs programokat lebonyolító alapítványokat, illetve a Magyar Helsinki Bizottságot is kitiltották a börtönökből.