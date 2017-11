Növelte támogatottságát októberben a Fidesz

Már nyoma sincs a kormánypártok szeptemberben tapasztalható mélyrepülésének, amikor augusztushoz képest nyolcszázalékos csökkenést mértek a biztos pártválasztók körében. A Jobbik-közeli Iránytű Intézet legfrissebb felmérése alapján ugyanis a Fidesz–KDNP népszerűsége októberben hat százalékot nőtt, és jelenleg 49 százalékon áll. A kutatás szerint az elmúlt hónapban nem változott a Jobbik támogatottsága, így jelentősen leszakadva, 22 százalékos táborral követik a Fideszt. Botka László volt szocialista miniszterelnök-jelölt visszalépése nem tett jót az MSZP-nek, a biztos pártválasztóknak már csak hét százaléka rokonszenvezik a párttal, szemben a szeptemberi 11 százalékkal.

A DK és az LMP a bejutási küszöb felett áll, előbbi nyolcról hét százalékra változott, utóbbi hétről nyolc százalékra erősödött. A Momentum három, az Együtt és a Párbeszéd, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) egy-egy százalékos támogatottsága elmarad az ötszázalékos parlamenti bejutási küszöbtől.

A Magyar Nemzet megrendelésére készült felmérés alapján a teljes népesség körében is stabilan vezet a Fidesz, támogatottsága eléri a 34 százalékot. Az ellenzéki pártok közül több is kisebb mértékben erősödni tudott, a Jobbik például a szeptemberi 15 százalék után októberben 17-re, míg az LMP a korábbi ötszázalékos táborát hatszázalékosra növelte. Az Iránytű Intézet ugyanakkor még soha nem mérte ennyire alacsony támogatottságúnak az MSZP-t, a szocialisták ugyanis mindössze hatszázalékos – mintegy félmilliós – táborral bírnak. A Demokratikus Koalíció öt százalékon áll ebben a szegmensben, míg a Momentum három százalékon. Az Együtt, a Párbeszéd és az MKKP egy-egy százalékra számíthat. (A kutatócég egyébként változtatott módszertanán, a telefonos kérdezők ugyanis a pártok felsorolásakor már nem olvassák be a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, de kérésre bejelölik.) Tovább csökkent egyébként a szavazástól biztosan távol maradók aránya, tízről hat százalékra.

A pártot választani tudók körében – ebben a halmazban a biztos választókon kívül azok is szerepelnek, akik „valószínűleg elmennek” vagy „valószínűleg nem mennek el” szavazni – szintén a Fidesz vezet: az előző havi 41 százalékos támogatottságukat 46 százalékra növelték. (Ebben a kategóriában azok nem szerepelnek, akik a szavazástól teljesen elzárkóznak.) A Fidesz júliustól szeptemberig összesen nyolc százalékpontot gyengült, most egy hónap alatt öt százalékpontot erősödött. A Jobbik ebben a kategóriában 23 százalékos támogatottsággal bír, míg az MSZP már tíz százalékra sem számíthat, októberben ugyanis nyolc százalékon állt.

A DK támogatottsága nyolc- helyett hétszázalékos, az LMP-é hét- helyett nyolcszázalékos volt októberben. Az Együtt két százalékon állt, míg a Párbeszéd egy százalékra számíthat. A Momentumot a pártválasztók három százaléka támogatja, az MKKP-t egy százalék.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.14.