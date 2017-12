Novemberben Budapesten járt Orbán Viktor izraeli informátora

November legvégén szervezett ötéves fennállásának alkalmából konferenciát a Tett és Védelem Alapítvány (TEV). A magas szintű találkozón részt vett számos politikus, zsidó vezető és biztonságpolitikai szakértő. Több ismert nevet is találunk közöttük: Latorcai Csaba a Miniszterelnökség államtitkára, Mikola István a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Hann Endre a Medián közvélemény-kutató vezetője, Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, Köves Slomó pedig az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija, a TEV életre hívója. A tanácskozás fő témája a migrációs krízis, a fundamentalista iszlám terrorizmus és az Izrael-ellenesség volt, és a Kormány.hu is beszámolt róla.

A külföldi vendégek sorában volt Eli Hazan, az izraeli kormányzó párt, az Egyesülés (Likud) külügyi igazgatója is, akiről a The Jerusalem Postra hivatkozva a keddi Népszava írta meg, hogy Orbán Viktort korábban olyan, Soros Györggyel kapcsolatos információkkal segítette, amelyeket a magyar kormány fel is használt az év eleje óta tartó Soros-ellenes kampányban. A cikk arról is beszámol, hogy Hazanhoz a magyar zsidó közösségtől eljutottak bizonyos panaszok, miszerint „a Soros elleni támadások szítják az antiszemitizmust”, de ő úgy gondolja, hogy a zsidóság érdekében áll Orbán támogatása. „Vannak antiszemiták Orbán pártjában, és ez gond, de vele szót tudok érteni” – fogalmazott az izraeli politikus.

A 444 megkérdezte a Miniszterelnökséget, hogy tényleg kaptak-e információkat a Likudtól, és pontosan mit. Választ nem kaptak.

Hazan novemberi budapesti látogatásakor interjút adott a Mandinernek, amelyben elmondta, hogy „abszolút támogatja Orbánt Soros ellen, mert Soros katasztrófa, aki el akarja pusztítani a normális világunkat, és új világot akar építeni”. Azt is kifejtette, hogy a Likud tagjaként boldogan segít a magyar kormánynak, mert minden demokratikus eszközzel harcolni kell Soros ellen. A politikus azt is mondta, hogy Orbánt sok szempontból csodálja, mert képes vezetni Magyarországot, de nem ért vele egyet százszázalékosan: „Úgy látom, hogy Magyarországon – és ez csak benyomás – egy szólam van, a társalgás ezt az egy szólamot követi. Úgy látom, nincs is vita.” Az pedig, hogy jövőre a V4-ek Jeruzsálemben fognak találkozni óriási dolog Hazan szerint.

Eli Hazan december 10-ei Facebook-bejegyzésében hosszan taglalja, hogy szerinte milyen veszélyt rejtene a magyarországi zsidók számára, ha a baloldal összefogna a Jobbikkal a Fidesz ellen. A bejegyzés kitér több magyar belpolitikai eseményre az elmúlt időkből, igaz a benne szereplő neveket helytelenül írja a szerző. Ez a bejegyzés, ki tudja miért, már december 11-én felkeltette a 888 érdeklődését, rögtön szemlézték is. A Pesti Srácok pedig december 12-én szemlézte a szemlét.



Hazan posztját négyen meg is osztották, a Likud, Geert Wilders támogatói és a Magyar Partnerség Háza is. Honlapja szerint a Magyar Partnerség Háza Nonprofit Kft. helyi vállalkozásfejlesztéssel és kulturális innovációval foglalkozik. A cég Facebook-oldalán kizárólag sorosozó, migránsozó, a legfrissebb kormánypárti és a Jobbikot kritizáló tartalmat posztol.

A TEV a konferenciáját egyébként remekül időzítették, ugyanis pont egy héttel később jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok Jeruzsálemet elismeri mint Izrael fővárosát, és a tervek szerint az amerikai nagykövetséget odaköltöztetik Tel-Avivból. A bejelentés óta számos erőszakos incidens történt Izraelben és a világ több pontján is.