Novemberben kezdődik a 3-as metró felújítása

November elején kezdődik és 2020 augusztus végére fejeződhet be a 3-as metró felújítása – közölte hétfőn Tarlós István (Fidesz–KDNP). A főpolgármester a 137,5 milliárd forintos, a BKV lebonyolításában zajló fővárosi beruházás legfontosabb elemének, az alagút-felújítási tendernek az eredményét ismertette: a 17,1 kilométer hosszú metróvonalon a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. 47,8 milliárd forintért nyerte el a vágányépítést, valamint a biztosítóberendezések és a központi diszpécserrendszer korszerűsítését is magába foglaló munkákat, amelyeknek a végső átadási határidejét 2020. augusztus 24-ben határozták meg. Az már korábban eldőlt, hogy a metróvonal északi szakaszán az Újpest-Központ és a Dózsa György út közötti hat állomást – 2018. december 31-i átadással – a Strabag Építőipari Zrt. újíthatja fel 24,1 milliárd forintért.

A két szerződés értéke együttesen meghaladja a teljes beruházás – államilag garantált – összegét. Az eredeti költségbecsléshez képest az alagút-felújítás 15 százalékkal, az északi állomások felújítása 23 százalékkal lett drágább. Mivel a középső, illetve a déli metrószakasz 14 állomásának felújítására 44, illetve 47 százalékkal magasabb ajánlatok érkeztek, azokat a pályázatokat megsemmisítették. Ugyanis a fővárosnak úgy sem lenne elegendő fedezete a kifizetésükre, hogy júniusban 30 milliárd forintot különítettek el a többletköltségekre. A BKV legkésőbb októberben két új közbeszerzési eljárást indít.

MN-grafika

Mindazonáltal Tarlós István kijelentette: „Soha többé nem lehet azt mondani, hogy nem kezdődött el a 3-as metró felújítása, a munkák megkezdése elé már nem lehet akadályt gördíteni.” Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója, valamint a nyertes cégek illetékesei aláírták a két kivitelezési szerződést.

A metróállomások felújításának a legvitatottabb része továbbra is az akadálymentesítés, ami az északi szakaszon azt jelenti, hogy Újpest-Központnál, Újpest-Városkapunál, a Forgách utcánál és a Gyöngyösi utcánál lift épül. Az Árpád hídi metróállomásnál most is található felvonó, egyedül a Dózsa György útnál nem lesznek liftek, de ott a fix lépcsők mellé mozgólépcsőket építenek be. Minderről Bolla Tibor a Magyar Nemzetnek elismerte, hogy ez még nem akadálymentesítés, a mozgáskorlátozottak és a babakocsik számára a lehető legjobb műszaki megoldáson még dolgoznak, s akár „menet közben” is módosíthatnak a terveken. A mozgólépcsők a metróalagutat az aluljáróval kötik össze, viszont onnan a felszínre továbbra is csak a hagyományos lépcsők, illetve a kerekesszékkel, babakocsikkal is használható rézsűk vezetnek fel.

November elejétől azonban több mint egy évig nem utazhat senki a metrón az északi szakaszon. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) úgynevezett mobilitási tervet dolgozott ki a felszíni közlekedés rendjére. A napközben sűrűn közlekedő metrópótló buszok Újpestről a 3-as vonal ideiglenes végállomásáig, a Lehel térig szállítják majd az utasokat, de esténként és a hétvégéken a metró teljes vonalán pótlóbusszal lehet utazni.

A pótlóbuszok zavartalan haladását a BKK forgalomtechnikai módosításokkal, előnyben részesítésekkel segítené. Ehhez tartozik, hogy a BKV vezérigazgatója cáfolta a Világgazdaság értesülését, miszerint „buszvezetőhiány” fenyegetné a BKV-t. Bolla Tibor szerint mind busszal, mind sofőrrel garantálni tudják a metrópótlást, a korábban megkezdett toborzást azonban folytatják, mert továbbra is nagy a fluktuáció.

A BKK a négy kerületet (IV., XV., XIII., III.), azon belül hét városrészt érintő többi busz- és villamosjárat menetrendjéről és útvonaltervéről „társadalmi egyeztetést” hirdetett: hétfőtől szeptember 17., vasárnap éjfélig várja a fővárosban közlekedők észrevételeit, hozzászólásait az interneten, a www.bkk.hu/te/m3-eszak oldalon. Mint írják, a beérkező javaslatokat a terv véglegesítésekor figyelembe veszik. A BKK egyben figyelmeztet: a metrópótlás miatt kényszerűen megnövekedik majd az utazási idő, esetenként több átszállásra lesz szükség, amiért az érintettek türelmét kéri. Egyben felhívja a figyelmet, hogy sok esetben az elővárosi vasútvonalakkal is el lehet jutni Budapest szívébe.