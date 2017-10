Novemberben véget ér a bürokráciacsökkentés

Két év alatt a felére csökkent az állami hivatalok és háttérintézmények száma, a folyamat november elsején a nyugdíjfolyósító beolvasztásával fejeződik be.

A 46 szervezet megszüntetésével nagyjából hétmilliárd forintot spórol meg a közkassza, a hatósági díjak eltörlésével pedig milliárdokat takarított meg a lakosság – írja csütörtöki számában a Magyar Idők kormányközeli napilap.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a lapnak elmondta, hogy a legutolsó és egyben talán legnagyobb jelentőségű átszervezés jövő szerdán ér a végére, november elsején ugyanis az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság beolvad a Magyar Államkincstárba – mondta Kovács Zoltán.

A kormány célja, hogy „a bölcsőtől a koporsóig" lehetőleg minden költségvetési kifizetés, így a nyugdíjak kifizetése is az államkincstáron keresztül történjen meg – mondta Kovács Zoltán, majd megemlítette: a kincstár már most is több millió ügyletet intéz el minden egyes hónapban, idézi a beszámolót az MTI.

A program keretében a kormányzat tavaly év elején 21 hatósági díjat szüntetett meg, ennek nyomán több mint 3,5 millió eljárásért nem kellett illetéket vagy díjat fizetniük az állampolgároknak és vállalkozóknak. Tavaly ingyenes lett sok más mellett a személyi igazolvány és a lakcímkártya kiállítása, de kiemelt figyelmet kaptak a fiatalok, a nagycsaládosok, a fogyatékkal élők és a vállalkozások. Így költségmentessé tették a felsőoktatási felvételit, akárcsak az első jogosítvány és a diákigazolvány kiállítását is. Eközben az adóigazolások kiadásával és egyes cégeljárással kapcsolatos illetékek megszüntetése a gazdasági szereplők dolgát könnyítette meg.

Ezekkel a változtatásokkal nagyjából tízmilliárd forintot takarítottak meg az érintettek – mondta Kovács Zoltán.

A Magyar Idők cikke arról már nem tesz említést, hogy a kabinet önmagára már nem érezte kötelező jellegűnek a bürokráciacsökkentést: az elmúlt két évben gyakorlatilag duplájára nőtt a kormányzati létszám, közel háromszáz kisfőnök – miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott, miniszter, államtitkár és helyettes államtitkár – dolgozik Orbán Viktor rendszerében, fizetésüket pedig sok esetben pedig a minisztériumok is titkolják.