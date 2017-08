Nyilván tartanak: országos plakátrazziát indított Lázár János

Kis nyári pihenő után újra maximális fokozatba kapcsolt a kormány plakáthadjárata: Lázár János kancelláriaminiszter keddi hatállyal utasításba adta a fővárosi és megyei kormányhivatalok dolgozóinak, hogy ellenőrizzék és listázzák a területükön található reklámhordozó felületeket, vagyis plakáthelyeket – derül ki a legfrissebb Hivatalos Értesítőből.

Az akciót a településkép védelmével, vagyis az – alkotmányba ütközően elfogadott – plakáttörvénnyel indokolja Lázár János, eszerint kampányidőszakon kívül nem tehetnek ki politikai hirdetést pártok és közhasznú szervezetek.

Az ellenőrzést külön erre a feladatra kijelölt kormánymegbízottak végzik, akik munkacsoportokat jelölnek ki – ha pedig nincs elég ember lajstromozáshoz, más területekről is áthozhatnak dolgozókat. Magyarán várhat az anyakönyvi-kivonat, a jogosítvány vagy az útlevél elkészítése is, ha gyanús reklámfelületekről van szó.

A kormányzati akciót csak hatékonyabbá – más nézőpontból ijesztőbbé – teszi, hogy a hivatal szimpla be-, illetve feljelentés alapján is vizsgálatot indíthat. Az pedig szinte hab a tortán, hogy rendőrséget bevonhatják a jogsértőnek talált plakátok felkutatásába és megsemmisítésébe.

„A kormánymegbízott haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánnyal a jogsértő módon kihelyezett plakátok eltávolításának szervezett és hatékony biztosítása érdekében. A rendőrség eljárásban való részvétele az irányadó jogszabályokon alapul” – áll az utasításban.

Lázár rendeletéből nem nehéz kideríteni, hogy ki az országos razzia valódi célpontja:

A kormányhivatalok kivezénylésére már volt példa: miután a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahir hirdetőfelületein megjelent A nép nem betiltható, de a kormány leváltható szlogen, ügyintézők rajzották körül a hirdetőoszlopokat. A Népszava értesülései szerint a járási kormányhivatalok tisztviselőit – járásonként két embert – bízták meg azzal, hogy fotózzák le a területükön található óriásplakátokat. A hivatalok egységesen, központi utasításra jártak el, írta a lap, hozzátéve, hogy három képet kellett rögzíteni: egyet a plakátról, egyet a környezetéről, egyet pedig úgy, hogy látszódjon a közzétevő. A látottakról jegyzőkönyvet is fel kellett venni.

Az még nem egyértelmű, hogy Lázár hivatala és a rendőrség hogyan távolítaná el a magánszemély vagy magáncég által kitett hirdetéseket, a plakáttörvény ugyanis csak a pártoknak és közhasznú szervezeteknek tiltja a kampányidőszakon kívüli politikai hirdetéseket.

A kormány szócsöveként funkcionáló Magyar Idők cikke alapján azonban a kabinet erre is megoldást keres, és várhatóan talál is: Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője a lapnak azt mondta, szeptemberi ülésükön foglalkoznak majd a kérdéssel.

Nem lesz alkotmányos

Nem lehet a jogalkotási torzszülöttet toldozgatni-foldozgatni, és akkor sem lesz a településkép-védelminek nevezett plakáttörvényből alkotmányos jogszabály, ha miniszteri utasításokkal pótolják annak hiányosságait – jelentette ki a Magyar Nemzet kérdésére Magyar György ügyvéd, aki szerint ma Magyarországon már a jogalkotás is jogellenes. Emlékeztetett: a kormányzati többség úgy hozta meg a jogszabályt, hogy nem rendelkezett arról, ki fogja annak rendelkezéseit betartatni, ki fogja a plakátokat ellenőrizni. – Ezt próbálják most pótolni, de nem tudják, ugyanis más fogalmakat használnak a plakáttörvényben, mint a reklámozásról szóló törvényben. Ha költségvetési pénzből működő szervezet nem rendelhet plakátot, akkor magánszemélyek teszik azt törvényesen – tette hozzá Magyar György, aki szerint ez az eset is bizonyítja: nem szül jó vért, ha valakik bosszúból vagy dacból fognak jogalkotáshoz. (Sz. Zs.)