Nyolc hónapja nem találják a Pillangó utcai metróbaleset felelősét

Még senkit nem gyanúsított meg a BRFK közlekedés-baleseti osztálya az M2-es metrón tavaly decemberben történt baleset ügyében – derül ki abból a válaszlevélből, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész küldött Hadházy Ákos LMP-s képviselő írásbeli kérdésére. A vasúti közlekedés tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetése miatt folyó nyomozás határideje augusztus 5-e, de várhatóan még meghosszabbítják.

Mint arról beszámoltunk, nyolc hónappal ezelőtt a Pillangó utcai megállónál, a Déli pályaudvar felé vezető oldalon az egyik metró utolérte a másikat, és hátulról nekiment. Mindkét jármű szállított utasokat, akik közül tízen megsérültek. Az első feltételezések szerint a hátsó szerelvény megcsúszhatott a sínen, ezért szaladt bele a másikba.

A BRFK másnap vette át a nyomozást, lefoglalták a balesetet okozó szerelvényt és az összes forgalmi dokumentumot. Ez arra is utalhat, hogy nem műszaki hiba, és nem a járművezető, hanem a diszpécserek okozták a balesetet. Polt most azt írta: a rendőrség széles körű nyomozást végez, és majd annak végeztével tájékoztatják a nyilvánosságot. A Pillangó utca és az Örs vezér téri végállomás közt azóta is szinte lépésben közlekednek a szerelvények.