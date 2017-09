Nyugdíjastagozattal vág vissza a Jobbik

Békeidőben könnyű építkezni, az igazán nehéz az, amikor egy közösséget aljas, méltatlan és hatalmas méretű támadás ér – jelentette ki Vona Gábor, a Jobbik elnöke pénteken, amikor a párt megalapította nyugdíjastagozatát. Kijelentette, hogy a párt közössége panaszolhatná egymásnak, hogy „milyen csúnya dolog mások szavait kiforgatni, és ezt a hazugságot telefonon szerteszét szórni az országban, de mi nem ezt tesszük”. Sőt, válaszolhattak volna erre a „kihívásra” úgy is, hogy ők is keresnek egy mondatot, „belemagyarázunk mi is valamit, elkezdünk telefonálgatni, és még jobban összezavarjuk az embereket, még több gyűlöletet viszünk a társadalomba”. Elmondta, tudják, hogy az ő „eleganciájuk” ebben a helyzetben nem fog a másik oldal részéről hasonló válaszokat generálni. „Ugyanúgy folytatódni fog a mocskolódás, nem vagyunk naivak, de mi akkor is ezt tesszük, mert ezt diktálja a belsőnk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a mostani politikai túlsúlyt úgy kell leváltani, hogy utána nehogy olyat építsenek tovább, amilyet a kormány épített. Hangsúlyozta, ez nem egyszerű feladat, hiszen „emberből vagyunk mi is”, az embert dühítik a méltatlan támadások, és néha „szívesen válaszolna úgy betyárosan, de itt dől el, kiben van felelősségtudat és józanság”. Vona Gábor a tagozat tagjainak jelezte: nem bólogatást vár el tőlük, hanem konstruktív vitákat és azt, hogy minél több javaslatot tegyenek.

A Jobbik béruniós javaslatáról az elnök megjegyezte: ez nemcsak a fiatalok, hanem az idősek célkitűzése is, hiszen növelné a nyugdíjak vásárlóerejét.

A harminckilenc taggal megalakuló tagozat elnöke az elkövetező egy esztendőre Makai Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje lett. A 62 éves politikus 2003 óta a párt tagja. Feladatuk lesz ajánlásokat megfogalmazni a Jobbik nyugdíj- és idősellátási politikájának folyamatos aktualizálásához, emellett közéleti fórumokat és szabadidős programokat is tartanak majd.

Azt a Jobbik is elismerte, hogy az új tagozatuk megalakulására kedvezően hatott a kormány telefonos „gyűlöletpropagandája”. Emlékezetes, Vona Gábor bő egy hónappal ezelőtti Facebook-bejegyzése indított el a lavinát. A Jobbik elnöke írását azzal kezdte, hogy „akinek nem inge az alábbi bejegyzés, az ne vegye magára”, majd beszámolt egy olyan esetről, amikor egy utcafórumán „szinte kétpercenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas. […] Húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt” – írta. A Fidesz mindezt úgy értelmezte, hogy Vona Gábor minden nyugdíjast megsértett, ezért telefonon hívják fel – állításuk szerint az erre korábban őket felhatalmazó – nyugdíjasokat. Ám az ott elhangzott rövid szövegben már szó sincs arról, hogy Vona Gábor csak egyesekről fogalmazott így, nem pedig minden nyugdíjasról.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.02.