Nyugdíjasok is mentik adományaikkal a Jobbikot

Napi 20-25 ember adományoz személyesen pénzt, sokszor igen jelentős összegeket a Jobbik budai, Villányi úti irodájában, a párt hivatalos székhelyén. A többség azonban inkább a csekkbefizetést választja – ezt tapasztaltuk a helyszínen. A gyűjtés Vona Gábor pártelnök múlt csütörtöki bejelentése nyomán indult, miután kiderült: az Állami Számvevőszék (ÁSZ) mintegy 331 millió forint befizetésére kötelezte a Jobbikot tiltott pártfinanszírozásra hivatkozva, és ugyanekkora összeggel csökkentheti a Magyar Államkincstár a párt állami támogatását. Vagyis a végső cech 662 millió forintra rúg.

Az apró Villányi úti irodában eltöltött negyven perc alatt három nyugdíjas férfi érkezett készpénzzel, egy idős hölgy pedig a postán kiküldött csekk feladóvevényét hozta be leadni. A szintén nyugdíjas ügyintéző hölgy – aki másodmagával végzi a napi munkát – elmondta, az emberek általában telefonon kérnek a címükre csekket. A banki átutalást a többség azért nem meri vállalni, mert attól tartanak, hogy azonosíthatóvá, visszakereshetővé válnak, ami miatt később hátrányt szenvedhetnek. Az ügyintéző közölte, egyáltalán nem fél attól, hogy a Jobbik pénzügyi csődje miatt esetleg elveszítheti munkáját, ugyanis ő már 2007 óta párttag, folyamatosan végez önkéntes munkát – például a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítvány tevékenységében –, amit akkor is tovább csinálna, ha nem kapna érte fizetést.

Az ottjártunkkor érkező első adományozó, egy nyugdíjas férfi, elmondása szerint szintén régi párttag. Meg is kérdezte az ügyintézőt, hogy van-e tagdíjtartozása, de a hölgy erre nem tudott válaszolni. A férfi 40 ezer forintot adott, amiért elismervényt is kapott. Azért ennyit fizetett be, mert előzőleg kiszámolta: ha az összes párttag – szerinte nagyjából 17 ezer ember, a 2016-os adatok alapján ennél több, összesen 17 927 tag – befizetne 40 ezer forintot, akkor meg is lenne az ÁSZ által kiszabott 660 milliós büntetés (gyorsan kiszámoltuk a helyszínen, hogy ennél is több, 680 millió jönne össze). A férfi elmondta, a rendszerváltás előtt Svájcban élt és dolgozott, emiatt 450 ezer forintos nyugdíjat kap, ezért telik ekkora adományra. Szavaiból azonban kiderül, hogy még a – finoman szólva – a „vizslafordulat”, illetve a „néppártosodás előtti” Jobbik célcsoportjába tartozik. Nem hiába fújnak azonban új szelek a pártban, az ügyintéző figyelmezteti az urat, hogy nem szabad így beszélnie, például bárkit is a származása miatt bírálnia.

Mikor a Jobbikhoz fűződő szimpátiájáról kérdezzük, a férfi kifejti, hogy 2002-ben Orbán Viktor miatt bukta el a jobboldal a parlamenti választást, mert nem volt hajlandó szövetkezni a MIÉP-pel. Ezért is fordult a Jobbik felé.

A nagy bajban lévő pártban optimizmusra adhat okot az adományok nagysága: a másodikként érkező, szintén nyugdíjas férfi a helyszínen nem kevesebb, mint 100 ezer forint adományt nyújtott át az ügyintézőnek. A korábban egy önkormányzatnál dolgozó férfi megtakarításából áldozott a párt megmentésére. Szerinte példátlan és elfogadhatatlan, amit a kormány a Jobbikkal művel. Viszont nem túl bizakodó annak kapcsán, hogy összegyűlhet-e időben a szükséges összeg.

Egy harmadikként érkező nyugdíjas férfi 4000 forintot adott át. Szerinte az adományozók többsége kispénzű nyugdíjas, akik biztosan nem fogják tudni összeadni az összeget. Úgy vélte, a magyar milliárdosoknak kellene megmenteniük a Jobbikot. Elképzelése szerint ha a párt nem tud elindulni a választáson, akkor jelöljenek ki olyan pártot vagy jelöltet, akire érdemes és szükséges szavazni a kormányváltás érdekében. A férfi elmondta, ő a korábbi választásokon is tudatos szavazó volt, megosztva adta listás és egyéni képviselői szavazatát a Jobbikra és a Fideszre, de ma már csak a Jobbikra adná.

A Jobbik keddi közleménye szerint a gyűjtés negyedik napjára, hétfő estig 21 366 800 forint gyűlt össze 2715 adományozótól a párt által megadott bankszámlára. Vagyis a készpénzes támogatásokat egyelőre nem összesítették. Szabó Gábor pártigazgató közölte, az eddigi legkisebb adomány értéke 200 forint, míg a legnagyobbé 1 000 000 forint volt, az utalások többsége pedig 1000 és 10 000 forint közötti összeg.

A Jobbik az ellenzék egy részének támogatására is számíthat. Sallai R. Benedek LMP-s képviselő állítása szerint 5000 forintot utalt pártnak. Az LMP több politikusa is ott lesz a Vona Gábor által az ÁSZ döntése ellen meghirdetett pénteki tüntetésen. Sőt, a Momentum is bejelentette, hogy részt vesznek a megmozduláson. Az MSZP és a Demokratikus Koalíció azonban elzárkózott ettől.

Semmi közünk nincs ehhez, az ÁSZ és a Jobbik között van egy vita – így válaszolt lapunk kérdésére Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője keddi sajtótájékoztatóján, mely szerint arányosnak tartják-e, hogy a Jobbikot 660 millió forintra büntette az ÁSZ. Hozzátette: még semmilyen jogi kötelező erővel bíró dokumentum nincs, a Jobbiknak egyelőre válaszolni kell a számvevőszék észrevételeire. Felvetésünkre, hogy hajlandóak lennének-e adományt küldeni az ellenzéki pártnak, úgy reagált: ezen még nem gondolkozott, ha a Jobbik ilyen kéréssel fordul a Fideszhez, akkor a kormánypárt illetékes testületei meg fogják azt vitatni. Arra, hogy ő személyesen adományozna-e, azt mondta: eddig nem érezte, hogy a Jobbikot támogatnia kellene, egész egyszerűen nem értett egyet azzal a szélsőséges politikával, amelyet a párt képviselt.