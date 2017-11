Nyugdíjasok támadtak rá, mert kukába dobta a konzultációs kérdőívet

Az esetről a zongora- és harmonikaművész Weszely Ernő lánya számolt be egy nyílt levélben, amelyet a Reflektor bloghoz juttatott el.

„Múlt héten hétfő délután 3 óra körül apám hallotta, hogy valamit bedobtak a postaládájába, aztán rögtön csöngettek. Megkérdezte, hogy ki az, egy nő válaszolt, hogy bedobtak egy füzetet a postaládába, ezzel kapcsolatban akarnak vele beszélni. Úgy fogalmaztak, hogy tájékoztató anyagot hoztak Soros Györggyel kapcsolatban. Apám kinyitotta az ajtót, és két nyugdíjas nő állt ott, aki azt kérdezte tőle, hogy kitöltötte-e már a nemzeti konzultációt.

Apám kerek-perec közölte velük hogy nem, »megkukázta«, kidobta a kukába. Ezzel annyira kihúzta a gyufát, hogy a nők elkezdték tépni a haját és a bal fülét, rikácsoltak, hogy milyen hálátlan, migránsoztak, kerítéseztek, sorosbérenceztek. Pár másodpercig tarthatott az egész” – írta.

Elmondása szerint a szomszéd vetett véget a helyzetnek, amikor kinézett az udvarra, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben. Ezután a támadók elszaladtak.

„Ebből is látszik, amiről egyre több szó esik mostanában: a kormány frusztrációt gerjeszt, majd agressziót szít, a következményeket pedig úgy állítja be, mintha ez lenne a normális reakció. Rossz belegondolni, mi lett volna akkor, ha a nénik tudják: apám többször is eljátszotta Soros Györgynek a kedvenc dalát kb. 30 évvel ezelőtt a Waldorf Astoriában, ráadásul még borravalót is kapott érte” – summázta az áldozat lánya.

A bejegyzést az Index szúrta ki. Megkeresték az ügyben Weszely Ernőt, aki elmondta: azért nem fordult a rendőrséghez, mert nem látja értelmét. „Amikor én valaha a rendőrséghez fordultam, akkor soha nem intéződött el a dolgom, és a végén még én éreztem rosszul magam” – mondta a lapnak.

Az önkormányzatnál az Indexnek azt mondták: nem hallottak az esetről, de a sajtóosztály szerint a művésznek feljelentést kellene tennie. Kilátásba helyezték azt is, hogy Bús Balázs polgármester felkeresi majd a művészt, akit nagyra becsül.

Weszely Ernőről a Magyar Narancs közölt részletes portrét még 2007-ben.