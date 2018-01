Nyugdíjba mehet Pintér Sándor

Már nem vállalna még egy kormányzati ciklust, így nagy valószínűséggel nyugdíjba vonul a 2018-as választások után az idén 70. életévét betöltő Pintér Sándor belügyminiszter – értesült a Magyar Nemzet több egymástól független forrásból. Önéletrajza szerint a politikus a pályafutása kezdetén a Belügyminisztérium gépkocsivezetőjeként dolgozott, később budapesti, majd országos rendőrfőkapitány lett, majd mindhárom Orbán-kormány alatt ő vezethette a belügyi tárcát.

Információink szerint a Fidesz választási győzelme esetén Kocsis Máté józsefvárosi polgármester válthatja a belügyminiszteri székben. Utóbbi egyébként már semmiképpen sem marad sokáig a VIII. kerület vezetője, ugyanis indul a 2018-as országgyűlési választáson. Indulását azzal indokolta a Józsefváros.hu-n megjelent interjúban, hogy fölkérték rá a kormánypártok.

Hogy ki lesz a politikus távozása után a kerület vezetője, arról majd időközi választás dönt. Mindenesetre lapunknak egy helyi forrás úgy fogalmazott, Sára Botond, az egyik jelenlegi alpolgármester Kocsis Máté „kijelölt utódja” Józsefvárosban.

A Magyar Nemzet több forrása is megerősítette, hogy – bár a Fidesz visszatérő kommunikációs eleme szerint Orbán Viktor miniszterelnök hivatalosan sosem oszt előre pozíciókat – a belügy vezetésében változások lesznek. Mint egyikük fogalmazott, Kocsis Máté már jól láthatóan „ott repked a rendészeti szervek fölött”. Sajtóhírek szerint Bakondi György miniszterelnöki megbízott, belbiztonsági szaktanácsadó is régóta magas politikai pozícióba készül belügyi vonalon, ám vele kapcsolatban már nyolc éve csupán pletykaként tart ki ez az értesülés.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban a Magyar Nemzetnek erősítette meg először, hogy ha rajta múlik, 2018 áprilisától már nem vállal szerepet a kormányzatban, hanem visszatér Hódmezővásárhelyre. Úgy tudjuk, a választás után a kelet-magyarországi térség föllendítéséért, az elnéptelenedő kistelepülések helyzetének javításáért felelős pozíciót kaphat. Helyét a Miniszterelnökség élén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter veheti át.

Több más változás is várható. Forrásaink biztosra veszik a mostanra érezhetően marginalizálódott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter távozását, illetve várható, hogy Gulyás Gergely frakcióvezető külügyi vonalon kap több feladatot, akár Szijjártó Péter utóda is lehet. A politikus eddig is vállalt diplomáciai jellegű feladatokat, főként a magyar–német kapcsolatok javítása terén (a feszültségért többször a német sajtót tette felelőssé), illetve amerikai republikánus körökben. Biztosan nem kell tartania jelen állás szerint a partvonalra kerüléstől Novák Katalinnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkárának, a Fidesz nemrégiben megválasztott új alelnökének sem, akivel a miniszterelnök és környezete hosszabb távra tervez.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.06.