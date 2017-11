Nyugdíjkorrekció: többeknél kisebb lett az emelés

Alighogy elkezdték tegnap a prémiummal és kiegészítő emeléssel növelt novemberi nyugdíjak kifizetését, több nyugdíjas is jelezte lapunknak, hogy nem azt az összeget kapta meg, ami járt volna neki. Akiknek bankszámlára érkezik az ellátás, azok tegnap megkapták az emelt összeget, a többieknek a postások november 15-től viszik ki a nyugdíjakat. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, Novák Katalin tegnapi tájékoztatóján arról beszélt, hogy a kifizetés 2,75 millió embert érint. Egy átlagnyugdíjas nagyjából 25 ezer forint pluszpénzt kap. A nyugdíjprémium legfeljebb 12 ezer forint, ezt az összeget mindenki megkapja, akinek legalább 80 ezer forint az ellátása. A prémiumot a 3,5 százalékot meghaladó gazdasági növekedés miatt folyósítják az időseknek. A nyugdíjkorrekció pedig szintén 12 ezer forintot jelent az átlagos, 125 ezer forint körüli nyugdíjak esetében. Ez pedig amiatt jár, mert a kormány az év elején a várható 2,4-2,5 százalék körüli inflációnál kisebb, 1,6 százalékos emelést adott csak az időseknek, előre tudva, hogy ezt majd az év végén kell korrigálni, méghozzá visszamenőleg.

Lapunknak egy egyedül élő, tiszafüredi hölgy számolt be arról, hogy a nyugdíjkorrekciónál – noha ő csak 2,2 százalékos inflációval számolt, azaz ennek és az 1,6 százaléknak a különbözetét vette alapul – mégis kevesebb pénzt kapott. Konkrét összegekkel vezette le, hogy neki az átlagnál magasabb nyugdíja miatt 14 215 forintos emelés járt volna korrekcióként, miközben csak 12 ezer forintot kapott. – A számok nem hazudnak, és nem is elsősorban az alig 2 ezer forintos eltérés a gond, hanem az, hogy a következő évi emelést így már kisebb bázis alapján fogják majd kiszámítani – tette hozzá. Lapzártánk előtt több más idős ember is jelezte, hogy gond van a nyugdíj kiszámításával. Azt egyelőre nem tudni, hogy a nyugdíjfolyósítónál eddig hányan jelentkeztek emiatt, de mivel a postai kifizetés csak jövő szerdán érkezik, pontos számok csak később várhatók.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.11.