NZZ: Gyenge pontján találta Orbánt a Jobbik plakátkampánya

A jelenlegi felmérések szerint a Fidesz újabb választási győzelemre készülhet jövő tavasszal, sőt, akár a kétharmados többséget is megszerezheti. Orbán Viktor miniszterelnöknek viszont van egy gyenge pontja: a körülötte állók csodálatos meggazdagodása – írja a magyarországi helyzetről a Neue Zürcher Zeitung című svájci lap, amely szerint ezért okozott nyugtalanságot a kormánypártban a Jobbik „Ti dolgoztok, ők lopnak” kampánya.

A lap szerint a baloldal válsága miatt a Jobbik lehet az egyetlen kihívója a Fidesznek, amelynek vezetője, Vona Gábor nagy utat tett meg a szélsőjobboldaltól odáig, hogy hanuka alkalmából üdvözletet küldjön a zsidó közösségnek. Egyes baloldali szereplők – a lap Heller Ágnes filozófust és Medgyessy Péter korábbi miniszterelnököt említi – már készek az „ördögi paktum” megkötésére, vagyis az együttműködésre a Jobbikkal.

A Neue Zürcher Zeitung szerint ezért is indított támadást a kormány a Jobbik ellen, amelynek csúcspontján az Állami Számvevőszék – élén egy volt fideszes képviselővel – drákói bírságot szabott ki a pártra. A lap szerint figyelemre méltó az is, hogy a Jobbik által péntekre meghirdetett demonstráción a kisebb ellenzéki pártok, az LMP és a Momentum is részt vesznek.