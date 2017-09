Őcsény nem kér a migránsokból, lemond a polgármester

Európai faluba érkezünk, amikor behajtunk a Tolna megyei Őcsénybe – legalábbis ezt hirdeti a falutábla alá kitett tábla, igaz, a felét már letörték, a megmaradt fele pedig rozsdás. Azt is táblákkal hozzák az érkezők tudtára, hogy a településen polgárőrség és térfigyelő rendszer működik. A közbiztonságra tehát igen érzékenyek a helyiek, amit egy közelmúltbeli esemény is igazol. Hétfő este ugyanis falugyűlés volt a közösségi házban, amelynek egyetlen témája a „migránsüdültetés” volt. Annyian voltak, hogy nem fért be mindenki a terembe. A Migration Aid szervezésében menekültek érkeztek volna néhány napra a Csengettyűs Vendégházba pihenni, de a lakosság fellázadt a hír hallatára.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Első utunk a polgármesteri hivatalba vezet, ahol azonban hiába keressük Fülöp János polgármestert. Sikerül azonban telefonon utolérnünk, kiderül, hogy éppen most hajt el a hivataltól. – Itt 11 évig nyugalom és béke volt, elegem van, a falu lakóit nem lehet egymásnak ugrasztani. Holnaptól hivatalos, de lemondok – mondja a polgármester a telefonba. Még sikerül leinteni az autóját, de a lehúzott ablakon át csak annyit tesz hozzá, hogy nem akar az ügyről többet nyilatkozni.

A Csengettyűs Vendégház Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A Csengettyűs Vendégház nincs messze a főtértől. A szálláshely csak előzetes bejelentkezés alapján fogad vendéget, amúgy zárva van. Szembe vele van az általános iskola. Éppen vége a tanításnak, a gyerekek a fáról lehullott gesztenyéket rugdossák.

– Én nem voltam a falugyűlésen, de hallottam, hogy nagy cirkusz volt. Amúgy én se szeretném, hogy migránsok jöjjenek a faluba – mondja kérdésünkre egy őcsényi asszony.

Látta a tévében, hogy külföldön miként viselkednek a migránsok, mindenkit megerőszakolnak. A polgármester lemondását azonban nagyon sajnálja.

Valamit tényleg nagyon jól csinálhatott Fülöp János, mert milliós uniós fejlesztésekről tanúskodó táblák sorát lehet látni a házak falán. Nem véletlen, hogy többször is újraválasztották polgármesternek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A közösségi házban már semmi nyoma a falugyűlésnek. Egy közmunkástól megtudjuk, hogy ők hordták szét a szórólapokat a faluban. Most pedig aláírásgyűjtés is kezdődött Őcsényben, amelynek lényege, hogy se most, se soha nem akarnak migránst látni a településen. Nem találtunk olyan embert, aki támogatta volna a menekültek üdülését.

– A vendégházzal szemben van az iskola, féltjük a gyerekeinket. A környező falvakból is ide járnak a gyerekek, eddig nem kellett értük jönni, busszal nyugodtan haza tudtak menni – mondja az egyik szomszéd. Biztos abban, hogy a kedélyek még jó ideig nem fognak lecsillapodni. Ő ott volt a falugyűlésen, szerinte mindenki a migránsok ellen volt. Attól is fél, hogy fertőzéseket hoznának be a faluba, de már azt is hallotta, hogy az üresen álló házakba is beköltöztetnék a menekülteket. Nem hisz abban, hogy csak néhány napig maradtak volna. – Mindig így kezdődik, aztán egyre többen jönnének. Miért rajtuk segítenek, van itt elég szegény magyar család is – lovalja bele magát a témába a nyugdíjas asszony.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Éppen beszélgetünk, amikor egy biciklis úr rászól, hogy ilyen politikai majmokkal ne álljon szóba, mert minden újság és televízió Soros Györgynek dolgozik. Erre az asszony nem beszél velünk tovább. A vendégház tulajdonosát is Soros ügynökének tartják.

Fenyvesi Zoltánt is telefonon tudjuk elérni. Elmondja, hogy 6 éve üzemel a vendégház, már korábban is üdültetett itt saját pénzből rászoruló családokat és gyerekeket. Ezúttal ő jelentkezett a Migration Aid hirdetésére, a 9 személyes házba 6-7 gyerek és a kísérő felnőttek érkeztek volna egy hétre. Négy ilyen turnusról volt szó, kisebb megszakításokkal.

– Abban bíztam, hogy a falugyűlésen normális vita lesz, ahol meg lehet győzni az embereket, de hiába mondtam el, hogy gyerekekről van szó. Semmi megbeszélésre nem volt lehetőség – meséli Fenyvesi Zoltán. Úgy döntött, hogy ideiglenesen visszalép a menekültek üdültetésétől. Nem gyávaságból, de nem gondolta volna, hogy ebből háború tör ki a faluban, és összevesznek az emberek a kocsmában. Nem haragszik senkire, nem a falu lakóit okolja a történtekért, hanem a kormányzati propagandát. Ilyen feszült helyzetben nem lett volna jó a gyerekek üdülése, és neki sem jó, hogy egy egész falu megutálja. A falugyűlés utáni éjszaka ugyanis kiszúrták a kocsija kerekeit.

A település kocsmájába betérve azt halljuk, hogy senki nem sajnálja a szálláshely tulajdonosát, inkább úgy tartják, örüljön, hogy ennyivel megúszta.

– Dolgos emberek vagyunk és segítőkészek, de menjenek haza a migránsok és építsék a saját hazájukat – vélekednek a kocsma vendégei.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.27.