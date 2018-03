Oktatás: az ellenzék vitázott, a miniszterelnök nem

A diákok túlterheltségének mérséklése, az osztályok létszámának csökkentése és a pedagógusi fizetések emelése – ilyen és ehhez hasonló ígéretek hangzottak el az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek oktatási vitáján hétfőn este a Gödör klubban. Az eseményt az oktatási rendszer reformjáért az elmúlt időszakban több alkalommal is tüntető Független Diákparlament szervezte. Ugyan minden parlamenti párt miniszterelnök-jelöljét – így Orbán Viktor kormányfőt is vitára invitálták –, ám ő ezt nem fogadta el. Utóbbi nem meglepő, hiszen Orbán az utóbbi tizenkét évben nem vállalt nyilvános vitát ellenzéki politikusokkal, legfeljebb a parlamentben kérdezhették őt az ellenzéki képviselők. Mikor a miniszterelnök távolmaradását közölték a szervezők a közönséggel, többen fújoltak, míg volt, aki azt kiabálta be: „Szégyen!” Így az est résztvevői Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd, Szél Bernadett, az LMP, illetve Vona Gábor, a Jobbik miniszetrelnök-jelöltje volt.

– Legalább negyedével csökkenteni kell a tananyagot – mondta Karácsony Gergely azzal kapcsolatban, hogy milyen konkrét intézkedéseket hajtanának végre. Úgy vélte, nemcsak a tanítás szabadságát fontos megadni, de azt is, hogy magát az oktatási rendszert is hagyják tanulni, mert „abszurd, hogy az iskolákat nem hagyjuk alkalmazkodni az új helyzetekhez”. Ezen felül Karácsony megígérte a pedagógusképzés reformját és azt is, hogy a tanárok nyolc évente egy évet munka nélkül tölthetnek. – Nem alattvalókat akarunk képezni – mondta hozzátéve, a mai magyar társadalom fuldoklik amiatt, hogy nincs meg az együttműködés kultúrája.

– A mostani Nemzeti Alaptanterv borzalom, újra van szükség – jelentette ki Szél Bernadett, aki szerint jó lenne, ha programcsomagok közül a tanárok választhatnának. Ezen felül növelni kellene a pedagógusok autonómiáját, és háromszorosára emelni a pályakezdő tanárok bérét. Arról is beszélt az LMP politikusa, hogy Magyarországon is szükség lenne arra, hogy a pedagógusok mellett legyenek jelen a segítő szakmák képviselői is a tantermekben. Ám Szél szerint most sokszor a pedagógiai asszisztenseket azzal alázzák meg, hogy bérük a közmunkásokéval van egy szinten. Megjegyezte: „Orbán Viktor ott hibázta el, hogy nem bízott a tanárokban és a gyerekekben”. Ezen felül erősíteni kell a Biztos Kezdet Gyermekházakat és a tanodák rendszerét a zöldpárt miniszterelnök-jelöltje szerint.

Vona Gábor a vitában úgy fogalmazott, csökkenteni kell a diákok túlterheltségét, hogy ne stresszként éljék meg az oktatást, hanem örömként. A Jobbik elnöke szerint szükség lenne a pedagógusi óraszámok, illetve az osztálylétszámok csökkentésére és a tananyag életkorhoz való igazítására. Hozzátette: a szakmát is meg kell tisztelnie a politikának azzal, hogy meghallgatja. Ezen felül Vona Gábor is megemlítette, béremelésre van szükség a pedagógusoknál, legalább a diplomás átlagbér szintjéig, ami nem végcél, hanem sürgős intézkedés. Szólt az úgynevezett „gamification”-ről, egy olyan oktatási módszerről, ami játékokon keresztül tanítja a gyerekeket.

A vitán főként Karácsony Gergely és Vona Gábor kóstolgatták egymást. Karácsony azt vetette Vona szemére, hogy a Fidesz a Jobbik korábbi oktatási programját valósította meg. Vona azzal vágott vissza hatalmas tetszést aratva: ő egy párton belül változott, Karácsony ezt több párton át tette. Karácsony viszont azzal védekezett: ő nem párthű, hanem elvhű, majd számon kérte a Jobbik álláspontját több kérdésben. Vona elmondta, a tankönyvpiacot felszabadítanák, a hit- és erkölcstant megtartanák, úgy, hogy az ne legyen a politika eszköze, míg a tankötelezettséget 17 évre emelnék.

Vita alakult ki arról is, milyen módon lehetne elérni a társadalmi integrációt. Karácsony szerint a jó és hátrányos hátterű gyerekeket együtt kell oktatni. Vona Gábor úgy látta, a társadalmi integráció szent cél, de nem eszköz, ehhez szerinte használható a differenciálás módszere. A Fidesz plakátjaira utalva megjegyezte: ha ennyire tudunk vitatkozni, talán mégsem akarjuk együtt lebontani a kerítést.

A miniszterelnök-jelölti vitára egyébként nemcsak a sajtó volt kiemelten kíváncsi, hanem számtalan fiatal is, így telt ház előtt fejthették ki álláspontjukat a politikusok.

